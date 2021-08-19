《妈祖回家》从年轻演到老 关德辉温哥华夺影帝

香港媒体昨天报道，马来西亚歌手关德辉凭电影《妈祖回家》最近在2021年度《温哥华华语电影节》的“红枫叶大奖”获“最佳男主角”，这也是他踏入娱乐圈数十年的首个影帝奖。

本报记者昨傍晚联络上人在温哥华的关德辉，他兴奋地说：“很开心。得到这个奖对我而言是一项莫大的鼓励与肯定，我要感谢母亲、太太、女儿，她们常年以来对我默默的支持，以及忍受我身为演员的工作与生活。”

不过，德辉仍有些许的遗憾，他感叹道：“因为疫情无法亲自上台领奖。”

《妈祖回家》讲述的是1949年新中国成立初期，台湾国民党军人林奇伟（关德辉饰）来不及撤退回台湾被滞留在福建，思乡心切的林奇伟怂恿莆田小船主吴天桂（赵亮饰演）一起“私渡”到台湾，从而展开一系列曲折、生动的情节。

德辉在戏中不只是挑战军人角色，同时也从年轻演到老，他说：“戏中我必须从30多岁演到80岁，年龄跨度近50年。”

为了将80岁老翁演得惟妙惟肖，德辉除了每天要花上三、四个小时化老妆之外，还得佝偻着背，这对他来说可是一苦差，尽管如此，德辉说，能演这样一个人生经验丰富的角色，他感到非常满足，“一直以来，我想演感人肺腑的失意英雄角色，最好是爸爸的角色如《阿郎的故事》、《Real Steel》这一类的，这次终于让我如愿以偿。”

拍摄期间利用照片 回家乡认祖归宗

《妈祖回家》在中国福建莆田拍摄，关德辉向记者透露拍摄期间有意外的收获，就是当地乡亲帮他找到亲人。

关德辉祖籍福建莆田，祖父一代早年已移居马来西亚，他从小就是在父辈口中认识自己的故乡，这次到莆田拍戏已有一份亲切感。而近年常到中国工作的他萌生返故里寻根的念头，德辉说：“我就趁这次到莆田拍戏，拿着储存手机内一帧袓父照片，在当地乡亲的协助下，在那里找到族人和亲人。”

受疫情影响 错失几次演绎机会

去年疫情暴发至今，德辉都一直待在加拿大温哥华，陪着太太与女儿，“从去年疫情开始到现在，所有之前谈的电影、电视剧至少5、6部全部错过了，损失难以估计。”

尽管如此，德辉说却意外让他“赚”到多年都无法享受的天伦之乐。

他也说，这阵子也很挂念远在马来西亚的母亲，所以经常会透过视讯与母亲联络。