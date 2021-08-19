古天乐林家栋等大咖合体 《梅艳芳》演员阵容曝光

（香港讯）由《寒战》系列导演梁乐民执导的传记剧情电影《梅艳芳》昨天（8月18日）全面公布演出阵容。

戏中除了起用新人王丹妮扮演一代百变舞台天后梅艳芳之外，还有香港金像奖双影帝古天乐和林家栋坐阵，两人分别饰演梅艳芳形象设计兼恩师刘培基和华星唱片公司总经理苏生。而梅艳芳生命中两位重要人物：张国荣和亲姐姐梅爱芳，则分别由曾入围金马奖最佳新演员的刘俊谦和廖子妤扮演。此外，还有饰演华星唱片公司唱片部经理Florence的香港金像奖影后杨千嬅及饰演Ben的杨佑宁等明星演出。

古天乐记忆中的梅艳芳很会照顾及关怀别人，为人也很有义气，他说：“梅姐教我们的精神是要坚持，不要放弃自己。没有事可以难到她,她要做的一定要做到。”

林家栋说：“梅姐是我们成长的一个Icon（指标人物）。我觉得每个年代都有机会出现经典，但王者就不会经常有。”杨千嬅心中的梅艳芳是很大爱的人，王丹妮则认为梅姐是具前瞻的女性代表。

电影记录了梅艳芳短短40载的人生精华，梅艳芳4岁在荔园登台的小歌手，后来唱到成为风靡亚洲的百变舞台女王。星光背后梅艳芳的感情生活，以及她对工作的热爱、对朋友以至对香港的情义，成就了她那“香港的女儿”无可替代的地位。

王丹妮接受歌舞演魔鬼特训

首度主演电影，就接下了电影《梅艳芳》主角的女星王丹妮，在投入拍摄之前接受了歌、舞、演界神级导师的魔鬼特训。舞蹈方面她从基本功练起，唱功方面则努力钻研如何运用声音，让每个字咬字清晰，更花时间融入情绪。

在演技部分她则与日前过世，有香港“最佳绿叶”之称的已故演员廖启智合作。王丹妮曾感性的说道：“智叔当时跟我说，每拍完一场戏之后，演员都会有遗憾，认为可以演得更好，我们就要将这个遗憾转化成为推动力，便能够做得更好。”

筹备7年制作 今年将于本地上映

传记电影《梅艳芳》由安乐影片联同香港金像奖团队，筹备7年制作而成。现为安乐电影公司总裁的江志强当时受访时曾表示，当初梅艳芳曾经找上自己为她拍摄传记电影，不过当时江志强与张艺谋正在筹备《十面埋伏》，更为梅艳芳在《十面埋伏》中设计了一个角色，但无奈梅艳芳早逝无法如愿，也因此为实现梅艳芳留下一部传世电影的遗愿，让江志强决定将梅艳芳传奇的一生，重现在歌、影迷眼前。电影《梅艳芳》将在今年（2021年）于新加坡上映。