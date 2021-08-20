首次站上国庆庆典舞台 插班生：像终于等到被点名

首次站上国庆庆典的舞台，让本地组合“插班生”感到兴奋又荣幸，杨佳盈接受《联合早报》访问时笑说：“有一种等待是说不出口的，这次就像一直默默等着然后被点到名字那样，美梦成真！”

国庆庆典昨午（8月19日）举行记者会，参与表演的插班生、Shabir Tabare Alam、Aisyah Aziz、Sezairi Sezali和Shye-Anne Brown出席分享参与的心情。

“插班生”将在庆典上表演“Call Me（Not Maybe）”以及《细水长流》两首歌曲，杨佳盈坦言可以站上国庆庆典舞台是每个新加坡歌手的一个里程碑，这次插班生受邀参与，对她们而言意义重大。陈迪雅更说：“我每次想到就感动得想哭，我们唱了11年，终于可以在这个舞台上表演，这是对我们非常重要的认可，所以我告诉自己绝对不可以搞砸了！”

疫情下演出别具意义

两人非常重视这次演出，却不给自己太大的压力，杨佳盈说：“每次彩排我都告诉自己要尽情享受，站上升降台时风迎面吹来，感觉自己站在世界的顶端哈哈哈！”

难得参与国庆演出，却碰上冠病疫情来搅局，现场人数大减，是否觉得遗憾？杨佳盈说：“我相信一切都发生在对的时间，有很多现场观众固然很过瘾，但我也可能会紧张，而且我还是可以想象自己是为电视机前的观众表演，所以OK的！”陈迪雅则说：“在疫情下的国庆演出是很珍贵的经验，有别于以往，也很有意义。”

预计年底推出新歌

“插班生”上一次推出作品是2020年的《静静》，问及几时再有新作，杨佳盈透露正在筹备一首新歌，“歌曲已经写好，目前在进行编曲。”

她说要等到对的时机再和大家分享新作，何谓对的时机？“这首歌太欢乐了，感觉不适合在这个时候推出，希望可以在年底发表。”

国庆庆典明天（21日）傍晚6时05分到晚上8时半，通过新传媒5频道、8频道、U频道、Suria和Vasantham播出，也可上meWatch观看。