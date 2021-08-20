《回忆潜行》女星蕾贝卡： 吴彦祖让人惊艳

在科幻浪漫惊悚电影《回忆潜行》（Reminiscence）与吴彦祖合作，瑞典漂亮性感女星Rebecca Ferguson（蕾贝卡弗格森）说：“他让人惊艳！”

港星吴彦祖在《回》演出以毒品控制身边人的邪恶大佬，只要看中的女人，很难逃离他的魔掌，他片中与蕾贝卡有对手戏。蕾贝卡接受《联合早报》电邮访问时说：“他很独特，很开心可以与他演戏。”她认为与从没合作过的人一起工作，总让她感到兴奋，“他让人惊艳！我们在片场有很多有趣的交流。”

片中神秘又性感

《回》刻画私家侦探尼克班尼斯特（Hugh Jackman，休杰克曼饰），帮助客户重拾遗忘的记忆，沉湎于幽暗诱人的逝去时光。班尼斯特生活在因海平面上升而已半淹没的迈阿密，当他遇到新客户“梅”（蕾贝卡饰）之后，简单的寻回失物之任务，演变成一出危机重重的惊天迷局。

蕾贝卡饰演一名在酒廊表演的歌手，神秘又性感。她说得用不同的情感去演绎这个角色：“须要演出不同的性格，因为《回忆潜行》大部分时间是由她的角度出发，我须要运用不同的情感去表演。”

如果现实中有帮助人找回记忆的高科技机器，她说最想重回每段欢乐的时光，包括童年时与母亲在一起的生活，“我们会躲起来，等待其他人来后，就会一起跳起来。”《回》的记忆机器可以让人停留在快乐的回忆中。现实中，她会喜欢停留在快乐回忆还是继续生活？她说会往前去，“因为有爱我的人及朋友在身旁，如果这些都没有的话，就不知道了。”

与休杰克曼合作有安全感

蕾贝卡继《大娱乐家》（The Greatest Showman）后再与休杰克曼合作，也许是休杰克曼在《回》片场爱“唱”出对白，所以她打趣说：“我会叫他别唱出他的对白。”她说两人片中得深挖黑暗与感性的一面，演出时很挑战，“他不会质疑我，能让我演技提升，与他合作觉得很有安全感。”

蕾贝卡演出的大片《沙丘》（Dune）9月16日本地公映，目前与“阿汤哥”汤姆克鲁斯拍摄《不可能的任务》第7和第8集，是好莱坞炙手可热的女星。

《回忆潜行》已在本地公映。