侦破轮奸案 无解印度社会顽疾

德里罪案 Delhi Crime

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得奖印度迷你剧集《德里罪案》改编自震惊国际社会的新德里公共巴士轮奸案。2012年，一名23岁的女大学生跟她的男性友人看完电影后，回程时登上了一辆巴士，怎料他们被车上的六人攻击，女生惨遭轮奸和凶残对待。两人后来被丢弃在马路旁，女受害者送医后10天，被紧急送来新加坡治疗，可惜最后还是伤重死亡。

这起事件当年不只震惊印度，更震撼国际舆论，掀起一波关注女性安全的浪潮。警方在强大压力下神速破案，逮捕六名罪犯，后来有一人入狱后不久上吊自杀，一名罪犯因未成年被判处最高3年监禁，其余四人2013年被判处死刑，去年在监狱中被执行绞刑。

《德》七集剧情对案件高度还原，案件细节描述得比新闻报道更详细。女受害者在巴士上被六人轮奸，用铁棍攻击下体……事件的凶残程度令人发指。第一集剧情从路人发现两名受害者被弃在路旁开始。

莎法丽沙诠释警官出色

据报道，故事人和导演Richie Mehta是在与德里前警察局局长的对话中有了《德》的故事灵感。他用了四年时间调查和写剧本，刚开始本来打算拍成一部故事片，但发现根本无法容纳所有内容。“这导致我们制作了一部多集电视剧，因为有很多东西要探讨，而且它也是一部以警察主导的破案故事，应该会让观众紧追。”

印度女星Shefali Shah（莎法丽沙）饰演女主角副警察处长Vartika，原型是调查轮奸案的南德里警察局副局长Chhaya Sharma。《德》从警察角度描述警察如何在有限的时间里，面对各种挑战，六天内捉拿所有犯人归案。

剧集对印度警察的工作环境有非常详细的描述。原来当地警力严重不足，工作量大又缺少经费，警察局甚至还会因为没缴电费而被切断电源。警察查案都得到处拉关系，连要求鉴证人员帮忙都得通过私交方式。Vartika查案时面对无资源、无能下属、勾心斗角的政治家等，确实不易。这部剧也让我发现原来印度警方逮捕人后，不会上手铐，而只是牵住嫌犯的手，非常有趣。

剧集除了描述破案过程，也有感人的一面。Vartika查案严厉，但对待受害者和家人却很用心，会安排新人女警帮忙照料。在医院面对受害者时，她独自躲到一旁痛心落泪。面对女儿指责警方无能，她身为母亲感到无力。莎法丽沙把这个复杂角色诠释得很出色。

Vartika（左）6天内捉拿所有犯人归案。

获艾美奖“最佳剧集”

《德里罪案》拍摄手法偏向美剧风格，沉重的剧情紧凑与扣人心弦，让人不禁一口气看完，难怪这部剧会在去年的美国国际艾美奖获得“最佳剧集”殊荣。Netflix最近宣布会在今年播放第二季，据悉原班人马都会回归，一起调查另一起重大案件。

看完了这部剧后，我心情很难平复，觉得怎么有人可以那么毫无人性，受害者为什么死得那么冤枉。事件过了9年，女性在印度至今还是很不安全，如果不解决女性歧视、种姓问题、警力不足、贪污等社会顽疾，这类悲剧相信会一直重演。

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（Netflix提供图片）