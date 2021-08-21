李行不言退：把电影当成马拉松

（台湾讯）李行是演员出身，1951年参演农业电影公司的《永不分离》，随后成恩师唐绍华导演的班底，演出《马车夫之恋》等片，同时担任副导，1958年转任导演，处女作《王哥柳哥游台湾》一炮而红。1963年他进入中影拍了《蚵女》，隔年以《婉君表妹》《哑女情深》打开第一波琼瑶热潮，1965年《养鸭人家》在第三届金马奖首度以台湾电影获最佳影片。李行1973年拍的《彩云飞》《心有千千结》带起第二波琼瑶热潮，也让甄珍成为风靡全台的文艺片女星。

李行的电影捧红甄珍、林凤娇等人，秦汉、张艾嘉等都因他的电影获金马奖，他也严厉调教过很多演员，著名的有柯俊雄“关灯事件”。柯俊雄拍《哑女情深》连续三天迟到，第三天李行开工等了快三小时才见到柯俊雄，他故意先请场务开灯，接着场务大喊：“导演宣布，因为演员柯俊雄迟到2小时52分30秒，导演宣布今天收工。”语毕即关灯，此后柯俊雄再也不迟到。

李行86岁高龄依旧不言退，一直把恩师唐绍华的话奉为圭臬：“要把电影当成是一场马拉松。”因为这股强大的使命感，即使1986年放下导筒，仍持续投身电影领域。2016年1月，李行获颁行政院文化奖，当时他说：“得奖后加深责任，有生之年我会继续为台湾电影奋斗。”