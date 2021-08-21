千叶真一染疫病逝 “聂风” 赵文卓：此后再无“雄霸”

（日本讯）日本资深男星千叶真一因感染冠病，前天傍晚于千叶县君津市的医院病逝，享寿82岁。经纪公司说，千叶真一8日因病情恶化住院，处于供氧状态，病情始终未能好转。

千叶真一2002年在中台合制武侠剧《风云》演出“雄霸”一角，最为中国观众所熟识。剧中演出“聂风”的赵文卓第一时间发文悼念：“金麟岂是池中物，一遇风云便化龙” 往昔历历在目……此后再无“雄霸”，一路走好。

千叶真一生于日本福冈县福冈市，本名前田祯穗，于1959年入行，在日本演艺圈出演《风来坊的侦探》《龙虎群英》等电视剧，打开知名度的同时还获得多个奖项，红极一时。他非常喜欢武术，学过空手道、少林拳、骑马、滑雪等。80年代陆续演出电影《魔界转生》《柳生家族的阴谋》，硬汉外形奠定一线影星地位。90年代演出香港电影《风云：雄霸天下》《胜者为王》，也进军好莱坞影坛，参演《复仇人物》（Kill Bill）、《狂野时速：东京甩尾》 （The Fast And The Furious 3:Tokyo Drift）等片。当年还以《风云：雄霸天下》成为第一个入围香港电影金像奖最佳男主角的外国影星。据悉，千叶真一演完《风云》之后，又返回日本演艺圈发展，同时以导演身份拍过许多作品，至2007年68岁出演作品《风林火山》后便淡出演艺圈。退休后，千叶真一到大学任教，晚年生活低调。

千叶真一有过两段婚姻。他于1973年跟女星野际阳子结婚，并育有女儿真濑树里，直至1994年离婚。1996年与小28岁圈外人再婚，并育有儿子新田真剑佑及真荣田乡敦。三个孩子皆继承父亲衣砵，先后踏入演艺圈。千叶真一在2015年结束二婚，当时有指他在朋友介绍下认识小54年的早稻田大学学生，谱出爷孙恋，成为离婚导火线。当时他极力否认，却仍旧无法挽回婚姻。