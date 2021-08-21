老公开工拍台湾第一部戏 庞蕾馨回台救急顾孩子

台湾疫情缓解，老公陈邦鋆签约台湾经纪公司后接下的第一部戏要开工了，周期2个月，刚回新加坡不久的庞蕾馨赶紧回台救急，帮忙照顾2个孩子。

庞蕾馨目前人在饭店隔离14天，明天将出关回家。她受访表示，今年已经来回台湾2次了。原本7、8月是台湾的暑假，自己想带2个孩子回新加坡度假，结果两地的旅行泡泡没谈成，两边都需要隔离，所以7月尾只好自己一个人回来新加坡处理工作，但最近老公要开工，只好又紧急赶回台湾，帮忙照顾孩子。

她说，自己的妈妈年纪大了，除非迫不得已才会要妈妈帮忙照顾孩子。至于这次会在台湾呆多久，要看疫情的情况再定。

庞蕾馨一家去年起把家暂时搬到台湾，老公陈邦鋆今年1月签约了台湾伊林娱乐公司，2个孩子也都到台湾上学。

庞蕾馨认为，目前和老公两地分居，因疫情无法常两地往返的状况是人生比较困难的阶段，她感叹说，让老公到台湾发展不知道是否是一个对的选择。“我们得到的比损失的更多，包括经济上，工作机会和广告收入等都受到打击，好在老公在台湾渐渐有起色了。”

她表示暂时也无法回头，只能再坚持下去，如果疫情缓解，也许一切都迎刃而解。“这段时间，我们也都在摸索，主要涉及到孩子念书，不想给他们错觉，一会在台湾上学，一会在新加坡上学。”

陈邦鋆受访则表示，台湾的剧组都开始复工了，自己收到通告要开工，即将开拍台湾经纪公司接的第一部戏。但因签签署了保密协议，题材和角色不便透露。

他也透露，年底在新加坡有工作，届时会回来。

事业重心仍在本地

和老公相比，庞蕾馨表示自己的工作重心仍在本地，但主要以主持为主，戏剧的拍摄如果周期不长也会接，但疫情以来，都只有主持。“去年有参与主持新传媒的《欢喜大世界》，然后就是脱口秀节目《妈妈狠有事》，主要是放在自己公司的平台播放。”

庞蕾馨上一部戏剧是2019年参演的《I Am Madam》。“我还蛮想念拍戏的时光，最近隔离看了很多戏。但如果要牺牲一个，我还是想以孩子为主，要照顾他们长大，所以牺牲自己。”

她说，生完孩子后，在工作上的得失心已没有那么重，戏剧的拍摄全看缘分。而这段时间呆在台湾，也暂时以老公为主，如果两人都同时工作，孩子就无人看管。