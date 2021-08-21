刘思慕发推文求演《尚气》 与梁朝伟合作美梦成真

（综合讯）漫威首部以华人超级英雄为主角的《尚气与十环传奇》，昨天（8月20日）举行记者会，3位要角刘思慕、奥卡菲娜（Awkwafina）、张梦儿，连同导演德斯汀丹尼尔克雷顿（Destin Daniel Cretton）、漫威总裁凯文费吉（Kevin Feige），还有惊喜来宾“满大人”班金斯利（Ben Kingsley）共同出席。

刘思慕受访时直呼，与梁朝伟等巨星合拍电影，让他美梦成真。

刘思慕趁机向费吉问清楚：“我到底是不是因为当初发推特毛遂自荐，才让你雇用我？”费吉老实答：“我根本没看到。”笑翻众人。但导演克雷顿爆料，刘思慕在试镜时后空翻然后做出黑寡妇的招牌降落姿势做结尾，灵活的肢体动作让在场所有人印象深刻。

5岁随家人移民加拿大

32岁的刘思慕出生中国哈尔滨，5岁随家人移民加拿大，以2016年开播的《金氏便利店》打开知名度，2019年7月确认演出“尚气”一角，成为漫威电影宇宙的首位华人超级英雄。有网民发现他2018年曾在推特发文并标记说“好，@漫威，我们要不要聊一聊”，看似毛遂自荐，媒体好奇他到底是否因此被漫威注意到，刘思慕笑答：“这是个好问题，我自己也想知道。因为当你在推特标记漫威，你自然会觉得应该只有某个19岁实习生会看到吧，谁会读它啊，谁会在乎我写了什么？”费吉果然对整件事雾煞煞。

费吉说：“思慕，很不幸地，不是因为你的推文，而是你的演技、你的专业与数次读剧本与面谈后雀屏中选。”导演克雷接话：“应该是宇宙看见了（推文）。”费吉笑说：“对，是宇宙奇迹（cosmic wonder）。”刘思慕附和：“对对对，向宇宙下订单，自然会找到出路。”

记者会的惊喜来宾班金斯利，在《钢铁人3》所饰的冒牌恐怖分子“满大人”，在《尚气》中回归。置身在梁朝伟、杨紫琼与班金斯利等传奇演员中，刘思慕坦言：“每天都像在作梦，我得努力不能搞砸。”

《尚气与十环传奇》下月（9月）2日在新加坡公映。