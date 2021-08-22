大地 Land

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满怀悲伤的律师伊蒂（Robin Wright饰）独自前往怀俄明州偏僻荒凉的深山生活。面对严苛天气与捉摸不定的大自然，她濒临断粮及失温的危险，当地男子（Demian Bichir饰）及时救了她一命，还教导她野外求生的技能。

小人物 Nobody

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哈奇（Bob Odenkirk饰）的家遭小偷闯入，他为避免暴力冲突没有反击，老婆、儿子对他感到失望。他过后开始私下调查，还解救了一名被骚扰的少女，因此惹上俄罗斯黑帮，这次哈奇得在拳头、枪弹和急驶的车阵中，从危险的敌人手中抢救家人。

玫瑰奇缘恋与大明星

Ｕ频道 晚上9.00

两名杀手出现在鲁特的公寓欲杀害罗西塔，鲁特和罗西塔再次逃跑，去茹佶家躲避危险。卡沙带晓岚回家暂住，并答应不将她的下落告知鲁特。罗西塔决定回法国，鲁特不舍。

拆弹专家 Shock Wave

e乐（新电信Ch11/501）下午3.15

香港警察章在山（刘德华饰）在火爆（姜武饰）领导的犯罪团伙卧底，可惜警方收网时火爆逃脱。七年后，章在山成为警队的拆弹专家，香港最繁忙的红磡海底隧道被火爆等悍匪围堵，数百名人质被胁持……

情迷大话王

Hub都会台（星和Ch111/825）晚上10.00

在爱情路上徘徊的Wonderful（张柏芝饰）偶遇大话连篇的OK赖（黎明饰），两人开始交往，当OK被揭穿并非富豪后，他们的爱情将如何收场？