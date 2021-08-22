恋爱不重要 蔡健雅要为世界写歌做大事

一开始，她在台北的家中，抱起吉他，开始了一个人写歌的孤独旅程。后来，她在家中录音室开始与世界各地的音乐人连线合作，突破了隔离的限制，完成一张送给地球的专辑。这对她来说，意义甚大。

本地金曲歌后蔡健雅早前为全新华语专辑“Depart”办听歌会，并接受《联合早报》专访，分享专辑诞生的过程。

蔡健雅感慨：“去年疫情暴发时，大家在完全没有防备的心态下跟外面的世界隔离了。回到自己的小空间，只有我跟自己相处，我看着吉他问自己：要做怎样的音乐？被逼到一个角落，会激发不一样的思维，我用‘一个人乐队’的方式开始做音乐，记录世界当下发生的事。专辑做完后，我发现我不是一个人，我连接到世界各个角落的人，在录音室跟他们相聚，一起完成这张专辑，其中有新加坡的Ricky Ho（何国杰）、保加利亚的交响乐团、中国歌手阿云嘎。我以为自己是一个人，但原来被那么多人包围和帮助，是个不可思议的过程。”

录“Breakdown”障碍最多

歌曲“Breakdown”邀来本地知名音乐人何国杰编曲，蔡健雅分享创作灵感：“疫情期间看电视新闻，看到疫情扩散，大家恐慌的画面，好像在看科幻电影，而我们竟然在经历这一切，那我是否可以用音乐来记录这样的画面？我想到电影里最能展现情绪起伏气氛的就是弦乐，所以决定整首歌由弦乐主导。”

这是专辑中遇到最多障碍的一首歌。何国杰找来保加利亚的交响乐团演奏，本来50人，但录音前的一个星期，当地实行人数和入境管制，一些要从罗马飞保加利亚的乐手飞不了，最后只有37人。何国杰从新加坡飞台湾，隔离两周后跟乐团线上录音，岂料录音中途断讯半小时。蔡健雅笑说：“我们后来用手机连线，透过手机听他们演奏。”

歌曲“Into the Wild”邀中国歌手阿云嘎合唱，两人曾在音乐节目《我们的歌》合作。蔡健雅说：“这首歌须要跟一个男歌手合唱，我第一个想到阿云嘎，流行音乐里头很少听到这样的声音。”

这首歌对蔡健雅来说是一个“恍然大悟”。她有一次看纪录片看到一个冰川跟一个人的对比画面，不禁问：“大自然是多么的伟大，我们人是那么的渺小，却竟然造成地球暖化，我们到底做了什么？”她决定写一首歌来歌颂地球。

过去写了许多动人的情歌，疗愈了自己，也感动了他人，但蔡健雅强调：“我从来就不想被定义为任何类型的创作歌手。我很纳闷为什么很多人觉得我以前写一堆情歌，我就只能写情歌？”

目前单身的她直言：“谈不谈恋爱不重要，那是很小的事情，我现在要做大事，我要为这个世界写歌。”

踏出舒适圈主持节目

待在家的日子，蔡健雅培养了许多兴趣并常在Instagram分享，有烘焙、做饭、摆盘，蔬果雕刻更是令人赞叹。她笑说：“煮饭对我来说是一个仪式，不是放在盘子里就吃了，要美化。我在网上看到一个将芒果切成鱼造型的视频，刚好那时候朋友送我一堆芒果，我就决定把这些芒果变成鱼。”她后来进一步学蔬果雕刻，还买了专业雕刻刀。

她也首次挑战主持，推出短视频节目《给世界最好的你》，到台湾各地介绍一些经历人生重大抉择或重新出发的人，带大家踏上心灵旅程。

会做这个节目，她也觉得不可思议。“我以前很胆怯，很害羞，不会面对人，只会面对音乐。但这几年花了更多时间跟自己相处，慢慢发现须要勇敢地踏出舒适圈，去跟人相处。”

这个节目对她来说也是个疗愈。“做完上一张专辑《我要给世界最悠长的湿吻》之后，我发现这个世界的好与坏，我们都有责任，那我是否要先把最好的自己还给这个世界呢？我带着这样的心态做这个节目。”

虽然困在家中，生活依旧精彩，蔡健雅总结：“我就是一个很爱找麻烦的人，不能闲下来，哈哈！”