本地律师参与创作 《刻在我心底的名字》再夺大奖

《刻在我心底的名字》先夺金马再赢金曲，本地律师音乐人陈文华午夜受访笑说：“不敢相信、太虚幻了！”

《刻》昨晚（8月21日）再下一城，赢得台湾金曲奖“年度歌曲大奖”，文华事前完全没预料到，昨晚他人在外与洪爱玲聚餐，直至朋友与记者纷纷发短讯恭喜他......

《刻在我心底的名字》由陈文华、马国音乐人许媛婷与佳旺联合创作而成，歌曲写得抒情感性，旋律郎朗上口，去年在金马奖上赢得“最佳原创电影歌曲”殊荣，当时文华亲自赴会领奖，金马执行会执行长闻天祥也透露，《刻》胜出原因是“真的刻在心底了，令评审忍不住唱出来......”

先赢金马再夺金曲，文华表示“很开心”，认为“可能这真是属于大家的一首歌曲”，得奖于他是侥幸，“这样的好运应该很难再有第二次！”他谦虚的说。

因喜讯频传，文华昨晚近凌晨回家，慈母颇有微言，他立即以“创作歌曲得金曲奖”报喜，望母亲“息怒”。

由于喜讯来得毫无预警、文华没怎么庆祝，先前发了单曲《长长久久》，最近则和朋友合写一首新歌给郁可唯。

第32届金曲奖得奖名单（部分）：