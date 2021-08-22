本地律师参与创作 《刻在我心底的名字》再夺大奖

《刻在我心底的名字》先夺金马再赢金曲，本地律师音乐人陈文华午夜受访笑说：“不敢相信、太虚幻了！”
《刻》昨晚（8月21日）再下一城，赢得台湾金曲奖“年度歌曲大奖”，文华事前完全没预料到，昨晚他人在外与洪爱玲聚餐，直至朋友与记者纷纷发短讯恭喜他......
《刻在我心底的名字》由陈文华、马国音乐人许媛婷与佳旺联合创作而成，歌曲写得抒情感性，旋律郎朗上口，去年在金马奖上赢得“最佳原创电影歌曲”殊荣，当时文华亲自赴会领奖，金马执行会执行长闻天祥也透露，《刻》胜出原因是“真的刻在心底了，令评审忍不住唱出来......”
先赢金马再夺金曲，文华表示“很开心”，认为“可能这真是属于大家的一首歌曲”，得奖于他是侥幸，“这样的好运应该很难再有第二次！”他谦虚的说。
因喜讯频传，文华昨晚近凌晨回家，慈母颇有微言，他立即以“创作歌曲得金曲奖”报喜，望母亲“息怒”。
由于喜讯来得毫无预警、文华没怎么庆祝，先前发了单曲《长长久久》，最近则和朋友合写一首新歌给郁可唯。
第32届金曲奖得奖名单（部分）：
- 最佳华语男歌手奖：杜振熙（蛋堡）
- 最佳华语女歌手奖：田馥甄
- 年度歌曲奖：《刻在我心底的名字》（陈文华、马媛婷、佳旺共同创作，演唱者：卢广仲
- 最佳专辑制作人奖：陈建骐（《无人知晓》演唱者：田馥甄）
- 最佳单曲制作人奖：方大同（面面《宅这》 ）
- 特别贡献奖：罗大佑
- 年度专辑奖：maava/拥抱/Embrace《得力量pulu'em》，演唱者：桑布伊
- 评审团奖：万芳（《给你们Dear All》）
- 最佳台语女歌手奖：曹雅雯《自本》
- 最佳台语男歌手奖：许富凯《拾歌》