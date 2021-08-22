秀腹肌、搞怪、跳舞 4“超龄熟男”疯玩TikTok

刘谦益、朱厚仁也入驻TikTok！盘点本地60岁或以上活跃于TikTok的资深艺人，且看他们怎么玩TikTok，而且在Tiktok里以什么样的方式吸睛！

·刘谦益 （69岁） ：与鲜肉同框不逊色！

“林北”刘谦益早前在IG上传了一则他与翟思铭同框的TikTok视频，表示自己已经入驻TikTok。刘谦益曾在直播中用到“林北”这一梗，他的TikTok用户名就叫“Richard Low 刘谦益《林北LimPeh》”，“林北”似乎成为了他的TikTok招牌。刘谦益的第一支视频发布于上个月，他在TikTok上既能玩梗又能跳舞，可惜的是至今只有三则视频，粉丝还是很期待他之后的作品。

·陈之财 （60岁）：健身‘冻龄’有道！



今年刚踏入60岁的陈之财就是TikTok常客，他的第一支视频发布于今年3月15日。TikTok内容多数是为他的工作以及他的作品《我的小红点》做宣传。被称“冻龄”的陈之财偶尔也会在TikTok上分享自己的健身视频，有追踪他TikTok的朋友，还不时能看到他的六块腹肌，大饱眼福。

·梁志强 （61岁） ：搞怪获最多粉丝！

梁志强算是本地最早开始活跃于TikTok的用户，他的第一支视频发布于2018年11月9日，当时就收获了5000多个点赞。他的视频内容为搞怪居多，有时还会晒晒外孙和日常。

·朱厚仁（66岁）：比帅儿更吸睛！

上个月刚入驻TikTok的还有朱厚仁，不过他的加入似乎是意料之中的事。早前他就常常出现在儿子朱哲伟的TikTok上做饭、跳舞，如今他也终于有了自己的TikTok账户。

朱厚仁的第一支视频至今正好满一个月，如今已有超过十个作品，算是非常活跃。他的作品多为自创，虽然刚加入TikTok不久，但他的视频观看率可高达3.4万，甚至可以超过儿子朱哲伟。