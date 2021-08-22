福布斯中国名人榜揭晓 21岁易烊千玺蝉联榜首

（综合讯）2021年福布斯中国名人榜正式出炉，该榜是统计2020年7月1日至2021年6月30日，在各自领域具有优异表现的演员、歌手、主持人、导演、作家、模特儿和运动员等中国大陆、香港、澳门及台湾的名人（不包括商业名人）作为候选人，通过包括商业价值和作品影响力的多个维度，对各个候选人进行综合排名。

大陆小生易烊千玺今年再度荣登榜首，这也是他连续第二年登上第一名位置。他凭电影《少年的你》演技备受赞赏，于去年12月上映的大陆电影《送你一朵小红花》饰演抗癌少年亦赢尽口碑，其后与吴京合演由徐克及陈凯歌执导的《长津湖》更可见其在影坛位置举足轻重，演技及票房均有保证；加上去年底推出的专辑《后座剧场》以及参加的综艺节目《朋友请听好》 等令其人气持续上升，又代言多个品牌，现年21岁的他已经是大陆演艺界的一哥。

第二名是大陆超人气男星王一博，他由去年第9位一跃登亚军。王一博继演出剧集《陈情令》《有翡》以及《我的奇怪朋友》等作品后，人气越来越强劲。

大陆女星贾玲拿下季军，她由去年的第93位大跃进。由贾玲主演及执导、今年2月上映的电影《你好，李焕英》成为了她的跳板，该电影不单是今年大陆贺岁档票房冠军，更以逾54亿人民币（约11亿3200万新元）的票房成绩为大陆票房总榜亚军。

杨幂、周杰伦、张艺兴和赵丽颖分居第4名至第7名，王俊凯排名第9，这几位艺人去年也是在该榜的十大位置；去年排名第41王嘉尔今年晋身第10名，他也是十大内唯一的香港艺人。

吴亦凡榜上无名 杨紫排名不跌反升

去年排名第8位的吴亦凡出局，今年无缘福布斯中国名人榜。

他因涉嫌强奸被北京公安正式逮捕，其所有歌影视作品已下架，社交账号也已被取消，被牢牢贴上了劣迹艺人的标签。

吴亦凡与大陆女星杨紫合演的新剧《青簪行》虽然播映无期，但幸好杨紫未受他拖累，去年排名第13的她今年跳升至第8位，全因她一直保持“劳动模范”本色，即多产、高质及作品收视高。