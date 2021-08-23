师爷和贪官“专门户” 周全喜演恶人遭安哥“喊打”

师爷和贪官“专门户”周全喜（73岁）坏人演多了，出门被“安哥”喊打，但他不忧反喜，“这说明我演得好！”

周全喜早期参加“丽的呼声华语话剧研究组”接受语音训练，并曾演出广播剧，当演员前是一名录音技术人员。他在1978年入行，演出的第一部剧是黑白电视剧《青春乐》，合作的演员包括陈澍城。他接受《联合晚报》访问时说：“那时我28岁，演的是没有台词的杀手。”

后来他陆续参与许多戏剧，演过医生、法官、律师、皇帝等等，但最拿手的是一些小奸小诈的角色，更是演坏师爷和贪官污吏的不二人选。因为坏人的形象太鲜明，他有一次到咖啡店时被一个“安哥”呛声：“我要打你！你很坏！”，周全喜说：“我当时又开心又有点怕，但我知道他其实是在赞我演得好。”

虽然角色不讨好，但周全喜并不会因此想转型，“导演和老板要我演什么，我就演什么，我不挑角色。”对他而言，配角就是陪衬红花的绿叶，最重要的是尽本分把角色演好，不抢戏也不去计较演什么角色。

即使导演要他躺棺材跨坟墓，他也没有怨言，“有一次我们三更半夜去坟场拍戏，导演要我跨过坟墓我也照做了，没办法啊！但我有双手合十说‘老兄啊，不关我的事，是导演要我这么做的！’”

睡棺材也是常有的事，“真的和假的棺材都睡过，何谓假的？就是用化学泡沫板做的。”他还曾经躺过跟邓丽君同款的棺材，开玩笑说：“那可是很名贵的哦！”

拍戏吃了不少苦头

回忆难忘的拍摄经历，他说：“有一次演《爸爸怕怕》里的一只鬼，在零下25度的大冰库里穿得很单薄，明明冷得不得了却要表现得很开心。另外一次我在巷子里扮死人，正中午在太阳底下躺着不能动，那地上非常烫！还有一次我‘死’在野外，也是烈日当空，周围都是含羞草很刺肉，还有很多蚂蚁在身上爬……”

周全喜细数着当年拍戏的辛苦，但语气中透着笑意，那些年的痛苦，想必如今已成了让他细细回味的记忆。

曾被导演叫‘傻佬’

周全喜演戏多年来身边同事都对他不错，“像惠玉会叫我老爸，薛素珊他们也对我很好。”

但他也遇过不开心的事，“很多年前我被某导演叫‘傻佬’，我原本不出声，但他叫到第四次时我就忍不住用广东话粗口骂回他！之后那个导演的态度才变好。另外一次，我因为NG而被当众叫到旁边去背词，当时导演的语气很不好也没有礼貌，让我挺难受的。”

光头形象让人印象深刻

周全喜的光头形象让人印象深刻，他透露演出《笑傲江湖》里的方丈角色之后，就再一直维持光头，“当时我已经开始有‘地中海秃’，为戏剃光头之后就索性不再蓄头发。”

他那些年默默耕耘，渐渐成了家喻户晓的演员，当红时期他曾同时接拍几部剧，“我试过拍厂景时，一边是儿童剧，另一边是单元剧，我拍完这边就过去另一边。”

与友喝茶拍拍花草 晚年生活悠闲

周全喜2001年和电视台约满后不获续约，他曾在访问中透露当时有些失落，但也满意自己现在悠闲的退休生活。

他平时喜欢到处走走，或到公园拍拍花草，有空就帮忙照顾孙子，疫情之前他也喜欢和朋友喝茶聊天，相当活跃。