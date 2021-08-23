“陈建彬工作室”月砸逾5000元租场地办中元歌台直播

疫情下艰辛筹备，每月砸逾5000元租借场地和器材，“陈建彬工作室”在冠病疫情的一年半中砥砺前行，昨晚该工作室首次举办庆赞中元歌台直播，荟萃八大歌台巨星演唱助阵，祈愿工作室红红火火。

去年3月成立的“陈建彬工作室”位于阿裕尼路的“Atrix Building”办公楼。昨晚这里迎来了陈建彬、皓皓、林茹萍、许琼芳、朱莉莉、袁瑾、李佩芬和张雄共八位知名歌台艺人为工作室的庆赞中元演唱。

陈建彬受访时说，当时疫情来袭，很多活动都被取消，只能转到线上进行，因此决定在上述地点租下单位和影音器材，打造自己的直播摄影棚。

他指每月维持的经费逾5000元，当有直播时才以日薪聘请工作人员。询及成立直播摄影棚的挑战，他说很多技术问题需要攻克，包括电脑软件更新、维持网络稳定、音频输出音质。

“以前在实体舞台，我们只在乎音响是否足够大声，但现在就算摄影棚唱得再大声，直播平台和社交媒体输出的音量和音质才是重点。”

陈建彬说，纵然维持工作室不容易，但有自己的摄影棚才有更多自主权，毕竟现在市场上租一个有规模的摄影棚，一天也要至少2000元。

“如今工作室也举办了不少歌台直播，希望在没有实体歌台的这些日子，可以继续办线上歌台，让艺人们仍有展现的舞台。”

遭网民酸常系同一腰带 朱莉莉气炸

朱莉莉自曝被网民调侃她常系上同一腰带演唱而气炸，陈建彬开导她说：“食得咸鱼抵得渴！”

昨晚一众好友艺人同台，难免回首歌台的甜酸苦辣和互相调侃一番。

其中当许琼芳登场时，屏幕也展出当年她20岁拍下的青春美照，却被建彬和皓皓直呼这张照片一定曾修图，不然不会那么美；却遭许琼芳反呛说：“70年代如何修图？”

至于张雄穿着橘色外套登场，遭“老板”陈建彬调侃说：“虽然你是技术总监，也不至于穿得太随便上台。”

而朱莉莉演唱前也透露，日前曾遭“酸民”说她一直重复系着那几条腰带，她感慨说歌星演唱不求赞赏，但也不好出言不逊。在娱乐圈闯荡多年的陈建彬以过来人开解她说：“食得咸鱼抵得渴”，以此比喻要做某事就须承受这些后果。