捐抗疫物资给马国卡关 贾永婕：问题解决了

（台北讯）台湾“防疫女神”贾永婕近来展开跨国支援，捐赠医疗器材到马来西亚，然而3天前她透露，捐赠的PAPR（电动过滤式呼吸器）到马国出现卡关。

昨天她在社媒透露最新进度，“经过来回沟通Drager德国总公司同意由他们直接出货54台到马来西亚总代理商，再配送至当地医院！”让她开心不已。

贾永婕曾于19日透露，原本已经进入机场仓储的54台价值150多万新台币（逾7万3000新元）的PAPR无法运到马国，因为原制造德国的进出口管制局规定PAPR不得跨国出口，否则恐将连累台湾的厂商丢失执照。

后来经过努力沟通，还有马国总代理的帮忙“清关、愿意负责后续保固维修的部分”下，终于在22日捎来好消息。

贾永婕写道：“虽然PAPR临时被取消出口，但上星期五我们还是有40箱防护衣坐着星宇航空飞到马国”，并透露这2400件防护衣将由马国慈济接手，配送至本地医院，“真的非常感谢大家无私的付出，德国方面其实也非常的帮忙他们并没有要为难我们，只是在法规上面有一些坚持！事情朝着好的方向前进！振奋人心”。

不少马国网友涌入贾永婕社交平台，向她致谢，直呼：“感谢女神，让我们觉得世界还是有希望”。

走私猫遭安乐死 痛心吁领养

近日台湾海巡人员查获有渔船走私154只名贵品种猫赴台，农委会动植物防疫检疫局高雄分局依例行标准作业程序，21日分波进行安乐死，引发不少网民热议。贾永婕看到新闻忍不住大哭，“它们是无辜的！”心痛表示这些猫咪都是宝贵的生命，“错的是我们人类的贪婪与自私，造成这些毛孩子的生命的丧失，真的很不忍心啊！”

她坦言知道法规的用意，但走私贩真的很黑心，只能呼吁大家千万不要买来历不明的宠物，更不忘提醒“领养代替购买”。