《港姐》惹争议收视差

（综合讯）收视平平、关礼杰与关枫馨父女档才艺表演惹非议，《2021香港小姐准决赛》网上掀话题。

《2021香港小姐竞选》前晚举行准决赛，12名准港姐晋级9月12日举行的决赛。今年的《港姐竞选》可说是香港无线电视（TVB）的重头戏，准决赛前特地炮制前奏节目宣传，又出动历届港姐助阵，准决赛当晚还邀请有“最美丽港姐”之称朱玲玲担任大会评判，为港姐站台，可说是花尽心思，希望能一洗过去几届港姐收视低迷的“惨况”。

可是，根据昨晚TVB公布的电视直播收视成绩，前晚的《港姐准决赛》收视只得18.6，2个小时的节目中最高收视也不过是19.9（观众人数约130万），虽然和近年港姐竞选收视比较，这次破新低数字，但总得来看，整个收视成绩依然平平。

除了收视成绩一般之外，本届《港姐准决赛》也掀起不少话题，以钱嘉乐为首的司仪阵容，更饱受网友的批评，尤其钱嘉乐被炮轰低俗，例如在回答问题环节，频频说出一些不恰当的话，例如“是不是想去吃宵夜？”、“我好喜欢去芬兰浴”，原以为是笑话点，搞搞现场气氛，岂料却被嫌粗俗不好笑。

在节目尾声，钱嘉乐竟然将港姐大决赛的日期说错为9月21日，身旁的两位男主持丁子朗和吴伟豪听了即时轮流更正“9月12日呀”，场面尴尬。

节目尾声时佳丽们穿着七彩缤纷的晚装登场，被网民指与海洋公园内水上乐园的全新“八彩天梯”撞色，毫无违和感。