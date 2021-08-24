林湘萍两年没回家 一下飞机感动落泪

两年没回家，林湘萍本月（8月）18日和家人回到朝思暮想的家乡，一下飞机竟感动到哭了！

远嫁台湾的林湘萍因为疫情的关系，过去两年都没有回新，好不容易等到本月7日开始从台湾入境新加坡无需隔离，她连忙抓紧机会回家一趟。她接受《联合晚报》访问时说：“下飞机时我哭了！认识我的人都知道我很爱国，也真的很想家，所以终于回家时心情莫名激动。”

林湘萍此行原本打算不带着孩子，但最终还是放心不下，全家一起回来了，“这一次会逗留约一个月左右，我也顺便打疫苗。”

老公Alex还没有接种疫苗，林湘萍感动地说：“所以他是冒着危险陪我回来的，因为他知道我很想家。”

她和家人为安全起见，上机时全副“武装”包得密实，“大家觉得我们很夸张，但只有这样我才觉得安心，幸好两个孩子很配合，全程都戴着防护罩。”

这次回来正好赶上21日的国庆庆典，让湘萍十分开心，“往年的国庆我都是在台湾自己煮一些家乡菜解乡愁，今年则在朋友家一起看庆典，朋友招待我们吃本地美食，大家用熟悉的Singlish聊天，感觉是不一样的！”

儿子已报读本地学校

儿子AJ今年（2021年）到了上小一的年龄，已被本地学校录取，却因为疫情被迫向学校请假，“之前原本是打算我和孩子回来新加坡住，Alex当空中飞人两地跑，但是疫情打乱了计划。”

林湘萍于是为儿子报读台湾的小学，让他暂时在当地求学，“台湾学校将在9月开课，但因为我们回新加坡，所以也向学校请了假。”

问及什么时候搬回新加坡住，她无奈地说：“我也希望尽快，但要看疫情什么时候稳定下来。”

