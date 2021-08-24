入行尺度最大床戏 童缤毓：拍七小时快崩溃

童缤毓应制片人杨锡彬之邀参演《灵魂摆渡·南洋传说》（以下简称《灵摆》），她在剧中单元 《色诫》与饰演灵魂摆渡人的戚玉武有激情床戏，昨天（8月23日）受访时直言这是她入行以来尺度最大的一次。她去年下半年投入拍摄工作，看剧本时没料到会有大尺度的激情戏，认为以过往拍剧的经验激情戏顶多点到为止，与此同时她饱受淋巴发炎生脓困扰，没心思想太多；直到化老妆、定妆当天导演谢敏洋拉她到一旁解说细节，她才恍然并且傻了眼：“但那时候已经做完造型，我没有办法say no（说不），因为觉得会很不专业，但是我听到的时候其实是有点崩溃的。”

坦言当下放不开 不太满意表现

问起谢导解说的细节，童缤毓忆述，导演要她将内心的欲望及情欲都激情地表现出来，让她更“崩溃”的是，导演形容那场激情戏是由客厅到浴室，浴室到淋浴再到房间。

未拍摄前她左思右想导演的尺度是有多大，拍摄当天，她到了片场发现戚玉武跟她一样都有点懵了，两人尴尬得什么都没说，事先也没有沟通，“因为不知道要沟通什么”。

虽然剧组尽量清场，但现场仍有近20名工作人员，且几乎清一色是男生。童缤毓坦言当下放不开，之后也不太满意自己的表现，不过很庆幸对手是认识已久的戚玉武，还笑说感觉两人都是“硬着头皮上阵”呢。

坚持裹毛巾拍摄

原本导演希望她裸出美背上半身仅以Nubra（附式胸罩）出镜，但她坚持裹着毛巾，而拍摄时导演越尝试将毛巾拉低，童缤毓笑说她就夹得越紧。她还透露：“其实阿武（戚玉武）下半身也是裹着多条浴巾和毛巾，哈哈。”

除了裸背尺度考量之外，童缤毓指当时自己并非处于最佳状态，她担心会拍到她左脸下颌的脓包，因此出镜时会遮遮掩掩。虽然这是她入行以来尺度最大的一次，但她说没想过自己会如此扭捏：“反正现在回想起来，如果早知道自己会那么放不开，就真的不应该接。”从吻戏到床戏，童缤毓表示这场激情戏拍摄了至少7小时，从下午四五点拍到凌晨半夜才收工呢。

《灵摆》今晚首播，她好奇剪辑及后期特效效果如何，一定会收看，不过却不希望老公或家人看到，“我觉得我接受不到他们的反应……会很尴尬吧！”

由爱奇艺与长信传媒联制的原创剧《灵魂摆渡·南洋传说》今晚8时于爱奇艺国际版应用和iQ.com首播，每周二至四晚上8时更新两集。

调整心态 往好的方面想

去年童缤毓与家人的健康亮红灯、工作因疫情受影响，不过她一直在调整心态，尽量往好的方面去想。

她乐观说，虽然因疫情待在马国一年多，但让她有了时间开始筹备之后的一些项目，已延期的工作则有充分时间提前做准备；除此之外她也能趁这段期间好好调理身子。

“我安慰自己，淋巴发炎也发得很即时，那时若在中国可能更多东西做不了，会失去更多机会。刚好因为疫情能在家休养，只是拍《灵摆》时遇到这个问题，我是因为自信问题不想见人，但没办法只好硬着头皮拍摄，完成了才放心做手术。”

至于接下来的工作规划，她透露先前筹备的一部新戏确定10月份于中国开拍，担任制片人的她卡在签证问题，届时能否过去仍是未知数。

除此之外，目前她手头上也有两部电影、一部电视剧，如今是蓄势待发：“现已经准备好开始要冲刺了！”