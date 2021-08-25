台大教授质疑金曲新人医生 ?te坏特承认无法“斜杠” 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年8月25日 5:00 AM 外科医生出身的?te坏特，在第32届金曲奖夺下最佳新人奖，坚持不拿下墨镜。（互联网） 字体大小: 小 中 大 坚持不拿下墨镜，不公开露脸的神秘女声“?te坏特”在第32届金曲奖夺下最佳新人奖，26岁的她拥有正职医生身份，曾参选台北市长的台大教授李锡锟医生23日在面簿发文，准外科医生获得金曲奖最佳新人奖，有学生问他的意见，他反问“你放心给她开刀吗？”李锡锟认为：“只有坚守岗位的人，才有机会让专业发光发亮。斜杠文化鼓吹脚踏数条船，也许增加生存机会，成为卓越之士，恐成梦想。?te坏特想要兼任医生和歌星？我们社会将要损失一位可能卓越的医生或歌星，却多了一位一定不快乐的平凡人！” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 年轻室友随缘妙配 急坏“吃瓜”嘉宾 观众大声说