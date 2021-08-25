韩团NCT成员黄旭熙连续被爆 劈腿玩弄三女粉

（综合讯）出生于香港的韩国男团NCT人气成员黄旭熙（Lucas）长相帅气、性格傻萌，8月23日起连续三天被中国和韩国三女粉丝爆料是渣男，对女友情绪操控、精神虐待、劈腿、玩弄女性，还有人公开床照，热烈讨论。截至目前为止，黄旭熙暂无回应，所属的SM娱乐公司也暂无发出声明。

爆料1：酒店住宿费要女方付

匿名韩国女爆料者指黄旭熙向她表达心意，并要到电话，两人因而交往了几年，但某天他突然提出分手。分手隔天，他告诉她“我很想你”，希望以当朋友的方式相处，往后开启了需索无度的陋习，如以自己是艺人不方便外出，以及刷卡会被经纪人抓到为由，叫女方帮他买好所有物品，以及付酒店住宿。

爆料者也指他性格挑剔，行为如大少爷，但有时会花言巧语，让她傻傻付出，但隔天退房，他又会断绝联络。她指黄旭熙一个月前又回头找她，被警告“再这样我要告你”后，他马上就退出聊天应用还换号码。

爆料者说两人历经几次分手，因为他的各种言语伤害甚至导致她罹患抑郁症。她说交往期间没拍合照或偷拍照，但她将两人的对话纪录全部公开，甚至还有一段语音讯息，声音确实与黄旭熙的低沉嗓音相似。

爆料2：‘召之即来 挥之即去’

今早（8月25日），微博上又出现爆料者，指黄旭熙主动要求去她家过夜，一进门就抽烟喝酒，聊天时不断说队友的坏话，还抱怨《奔跑吧》很累，前辈给的压力很大等，让女方大跌眼镜。

女粉丝一开始只是参加活动，后来通过社媒账号联络上，天真地以为爱情来了。经过一段时间，女粉丝感觉到黄旭熙对她的态度是“召之即来，挥之即去”，表明自己无法接受，对方则以行程太忙作为理由，并用“我们是朋友”的说法要求她别爆料这些事。两人从此不再联络，现在才知道他同时欺骗多名女生，顿时感受到背叛。她同时曝光男方在她家过夜的正脸照片，还有几段对话纪录，作为证据。

爆料3：私联粉丝约上酒店

中国女网民控诉黄旭熙只是把粉丝当后宫，劈腿、私联、把粉丝的爱随意挥霍。她曾是对方的忠实粉丝，在2019年12月的签售活动上，她在信里写下自己的IG和微博账号，谁料竟真的收到黄用私人账号发来的消息，还被对方主动邀约加微信。

她坦言，虽然有意识到私联行为对于一个偶像来说其实已经失职，“但女孩子总在喜欢面前盲目又充满自信，尤其是像偶像剧一样的场景发生在自己身上的时候，幻想成真的诱惑远远大于理性。”她后来甚至被黄旭熙约去酒店，在“可以触碰到偶像”的诱惑下，还是乖乖地在凌晨3点多赴约。她称，对方说是她的第一次，当天晚上两人有亲密行为，半个月后在无安全措施的情况下发生关系。

她看见韩国女网民的爆料，才知道黄旭熙当天从中国回首尔后，马上又跟其他女生过夜。后来亲密来往的时间，跟韩国前女友也是重叠，明显说谎劈腿。她坦言没有实质证据，因为黄要求删除所有聊天纪录，她也傻傻照办，“只能说我给他的信任最后反倒变成了他刺向我的刀。我为我以上说的每一句话负责，全都是事实。”