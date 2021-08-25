恢复自由身 朱哲伟拍网剧演灵体

早前与新传媒解约，如今恢复“自由身”的朱哲伟确定9月开工拍新剧《如果这样多好》，这次他将对手叶慧馨，担任男主角与众多网红首次挑战超自然伦理剧。

朱哲伟将在戏中饰演一个灵体，由于死前来不及和女友（叶慧馨）道别，因此辗转人间，最终通过别人的帮助与女友道别。经纪人告诉《新明》，哲伟的新角色有很多心理戏，还带一些喜剧成分，这对他来说会是个全新的演绎体验。

哲伟告诉记者，这部网剧主要传达的讯息是“及时珍惜身边人”，不要等到其中一方离开后才后悔。剧情关乎人与人之间的情感以及生离死别课题，让观众容易从中共情共鸣。还未开拍，哲伟已经十分信心，“相信大家会喜欢这部剧”，可见他对这次新剧的期待。

《如》会是一部5集制作的网络剧，目前还在筹备阶段，不过基本可以确定在9月开拍。

想留爸爸同款胡子

日前，贺岁片《团圆饭》圆满杀青，朱家父子分别饰演一个角色的年轻版和老年版。谈及他认为自己与爸爸的不同之处，朱哲伟直言：“我比爸爸细心。”，他描述，爸爸对家事十分粗心，出入常常连家门都忘记锁，而自己比较像妈妈心细。

朱哲伟还谈到自己和爸爸的外表，“我没有爸爸的胡子”。近来朱厚任都以胡子造型示人，然而胡子这么一蓄竟让自己的儿子羡慕起来。朱哲伟坦言，自己一直想和爸爸留同款大胡子，但“不知道为什么我就是长不出那样的胡子。”