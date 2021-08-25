《灵魂摆渡·南洋传说》首播 戚玉武光芒力“压”王冠逸

由爱奇艺与长信传媒携手，剧长26集的重炮巨作《灵魂摆渡·南洋传说》昨晚（24日）上线爱奇艺，推出4单元《444便利店》《鬼探》《鬼上床》《色诫》，让网友一次追到饱！

《灵》由王冠逸、戚玉武两大男神携手，论演技、论表现、论发挥，谁更抢镜？

《新明日报》记者搜集网友意见，且看两男神对比：

★颜值：王冠逸儒雅书卷气重、阿武粗犷man味重。两男神同框，一柔一刚，刚柔并济，视觉上非常协调。

◆网友意见：白菜豆腐各有所爱

◆评分：平手

★表现与发挥空间：单从前4集单元来看，阿武戚玉武无疑完胜，阿武这名“鬼差”赵吏，个性执着带点霸气、夹带几分风流气，“痞子气”非常吸引人。

前四集见到阿武逮住“时辰已到”劫匪、摆渡鬼探、点醒鬼妻，又与狐仙附身的护士有缠绵悱恻镜头，主导着布局，发挥空间很大！

相较之下，王冠逸所饰演的“夏冬青”造型纯朴、人设善良、爱助人、双眼能见鬼，但以前面4集来看，冠逸的夏冬青角色似乎都在当赵吏身边的“助手”，重头戏并没有落在他身上。

从人设来看，“好人”难做。

不过，冠逸首集一场流泪戏似乎颇能打动网友，不愧是“眼泪王子”。

有关发挥问题，记者从旁了解，冠逸的重头戏将集中在中后段，因此，纵观前几集来看，主戏不在身上。反之，阿武的角色个性在前几集已颇为立体，他杀气逼人，相当吸睛。

◆网友意见：除了阿武的痞子气吸引人，其实也有很多网友偏爱王冠逸感叹身世的哭戏，网友赞叹：看着你哭，我也要哭了！有网友赞“演技好棒，真想给你一个拥抱”，“这场戏好伤感！”那场落泪戏，大概也是冠逸在前四集最能打动人的演出。

◆评分：以综合表现来看，阿武力压冠逸。

戚玉武与童缤毓。

床戏不香艳 点到为止

童缤毓先前接受访问，提到床戏表示“尺度很大”，不过，剪辑出来的画面效果仍算是“阖府统请”，并不旖旎香艳，也没有丝毫情色感。

纵观4个故事单元，《444便利店》算是女一金凯德家庭背景的故事、《鬼探》父子冲突内容略嫌说教；

由童缤毓与戚玉武“床战”的《色诫》，虽有床戏，但点到为止，不算大胆。

最精彩的是《鬼上床》，故事逆转令人意想不到，诡异与恐怖气氛兼备，林明祯的演技颇吸引人。

由于这部大剧来势汹汹，多地同时上线，点击率究竟多少？记者询问爱奇艺，直至今午截稿为止，未能有具体数据。