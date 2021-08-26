管理失位被禁言15天 赵丽颖工作室成微博史上首个

（北京讯）中国女星赵丽颖的工作室微博前天（24日）突然呈现“禁言状态”，系统标记因为该微博违反社区公约，事后官方也发出相关公告，赵丽颖工作室微博成了该平台史上受此惩戒的第一人。平台解释“赵某某工作室”被禁言15天原因：因其管理失位，造成发声引导不及时。

据中国媒体报道，这次争议起因于有网民在各社交平台发布了赵丽颖、王一博可能继《有翡》之后，再度合作电视剧《野蛮生长》，不料引发部分赵丽颖粉丝不满，扬言抵制该剧外，还发起对王一博及导演傅东育的谩骂，也因此跟王一博的粉丝在网上互战。

官方认为，艺人跟经纪公司在经营官方后援会时，有正向引导、管理粉丝的责任，发现不理性行为出现，就应该立刻发声处理，不该纵容引战行为，微博方面也在事情发生后，多次约谈了经纪公司，但遗憾仍发生粉丝群互攻的事件，因此依《微博社区公约》对失职方做出严惩。

禁言15天看似小处罚，但对于明星而言，很多宣传工作都无法开展，广告不能发，宣传不能做，关键是面子上过不去。赵丽颖这两年接的剧，大部分是正面积极的，如果她的形象再受影响，恐怕还会影响到她的新作品播出。不过有网友表示不解：这次事件不只赵丽颖一家粉丝参与，王一博粉丝也参与了，为何只处罚一家？