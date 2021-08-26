敲诈不成的小三出狱了 吴秀波他过得怎么样？

近期，多名中国艺人形象崩塌沦为渣男，先有吴亦凡、霍尊，跟着黄旭熙、钱枫也都卷入风波。据传霍尊的前女友发话要公开两人的聊天记录时，曾拿吴秀波事件威胁她，称她已经构成了敲诈勒索的罪名，足以送她进牢里关十年。

吴秀波的名字再度被提起，事实上，他的确是中国娱乐圈近年第一个被丑闻搞到身败名裂，直接出圈的最红明星之一了吧。

吴秀波的各种英俊迷人大叔形象。（互联网）

2018年陈昱霖在朋友圈公布自己和已婚的吴秀波是恋人关系，并且两人在一起已经七年。吴秀波以她曝光二人隐私为由勒索敲诈而报警，她被判有期徒刑三年，缓刑三年，并被罚款两万新元，新闻喧哗一时。

陈昱霖被吴秀波送进监牢，月初出狱，再上社交媒体。（微博）

今年2月，陈昱霖出狱后重回社交媒体，8月9日更新照片，为自己庆祝33岁的生日，脸上浓妆艳抹，大眼睛配长睫毛，一改过去清纯的形象，引发议论。很多人想起失踪多时的吴秀波，他哪里去了？这个成名很晚却上到一线的“大叔暖男”，原来有一个“成也女人，败也女人”的故事……

知识分子之家 不爱读书的心

1968年初秋，吴秀波在北京大院的一个知识分子家庭诞生，父亲是外交官，母亲是一家药房的财务。吴父长期出差在外，母亲也忙于工作，无暇照顾孩子，所以吴秀波幼年时期被寄宿在八姨家。

吴秀波童年照。（互联网）

5岁那年，吴父从苏州带回来和吴秀波同父异母的哥哥（吴父吴母是二婚），兄弟俩很快变得非常亲密，形影不离。

哥哥天资聪颖，从小成绩优异，每次考试总是在班里名列前茅，高考更是以朝阳区第一名北京市第二名的好成绩被北京大学物理系录取。吴秀波被母亲督促以哥哥为榜样，好好学习。奈何他天性好玩，学习普通，15岁就想辍学，还逃课跑到家附近的公园，跟一帮人习武练拳。

1984年，16岁的吴秀波仗着自己音乐上的天赋，报名考试军乐队，可惜失败了，又报名铁路文工团，考试时搬出之前学到的武术，就被录取了。由于铁路文工团话剧班是中央戏剧学院代培班，吴秀波顺理成章成为了中戏的新生，当时同学还有张涵予。

1988年，吴秀波毕业，按照约定加入了铁路文工团话剧团，起步月薪是14新元。那阵子，开始出现歌厅、卡拉OK等娱乐，吴秀波经常伙同一帮兄弟去卡拉OK，表面上是去唱歌听歌，其实是到里面泡妞。当时陈坤、韩磊都在歌厅驻唱，吴秀波晚间也跑去兼职，先做报幕工作，一个晚上三新元。他听说歌手可以赚六元，觉得自己也不差，就向经理毛遂自荐。

吴秀波早期形象，发型和后来有明显变化。（互联网）

夜场万人迷 猎女如云烟

他通过试唱，反响还不错，还有观众对他尖叫、吹口哨。曾和吴秀波一起唱过歌的著名资深歌手沙宝亮称他为“京城夜场一哥”，还有人说“那时的吴秀波不是歌厅里唱得最好的，但绝对是最讨女孩喜欢的。”

吴秀波还给身边的伴舞女孩创作过歌曲《跳舞女孩》，2000年他发过专辑《爱之战》，歌里讲的风花雪月、花前月下的朦胧情爱都是当年遭遇。

吴秀波发过唱片《爱之战》，豆瓣评分超过8.（封面）

他每晚在歌厅唱歌唱到很晚，白天到话剧团上班总迟到，他被要求书面道歉并且亲自在大会上念道歉信，后来干脆辞职，开始全职在几个大歌厅串场，每个月都能转到2000新元，比当时一个普通工薪阶层的30新元月薪高很多倍。

吴秀波曾在访谈中承认16岁时搞大过一个女孩的肚子，只不过夜场中的迷妹都是过眼云烟，稍纵即逝。他18岁时遇到13岁的高维那，她在传记《带走爱》中承认对吴秀波一见倾心，直到她19岁成为中国大陆首个与日本NHK电视台签约的女歌手，两人才被迫分开。

1998年某一天，有过别的女人的吴秀波给互相思念的高维那打电话：“回来吧，我们结婚。”她放下电话后，果断推掉巨额合约回到爱人的怀抱。这一年，吴秀波30岁，高维那25岁。

吴秀波和高维那有过亲密岁月。（互联网）

遇到贵人 演戏开窍

考虑到自己年纪渐增，想多赚钱给自己的爱人过更好的生活，吴秀波走出了歌厅做起了生意。他开过美容店、饭馆、发廊，也卖过服装，却都不赚钱，经济陷入困难。高维那在书中说，吴秀波越来越像个生意人，却因给不了她自小想要的梦幻婚礼，他觉得自己是个没用的男人，她则怪罪是自己让他束手缚脚，远离梦想。两人最后决定分手。

分手的同一年，吴秀波很快经人介绍认识大他三岁的圈外人何震亚，两人快速结婚生子。婚后的生活依然拮据、窘迫，让吴秀波喘不过气。幸好这时他生命中最大的贵人出现了，那就是拍过著名影剧《编辑部的故事》《甲方乙方》等的当红女星刘蓓，即《庆余年》男星张若昀的继母。

吴秀波在歌厅唱歌时，刘蓓曾是客人，打赏过他，也带过赵宝刚、王志文等著名演员去为他捧场。她知道吴秀波生活不顺，就请他做自己的经纪人。其实吴秀波不了解经纪工作，最后都是刘蓓亲自出马接洽，反而是刘蓓帮他谈了不少电视剧。

刘蓓是吴秀波的贵人。（视频截图）

吴秀波刚开始表演时因为生疏而缺乏自信，通过《立案侦查》《天堂鸟》《军人机密》《兄弟门》等剧，他慢慢磨练自己，直到2009年的《嫁衣》才算开窍。

2010年，42岁的吴秀波在《黎明之前》扮演卧底间谍，惟妙惟肖，入木三分，终于红了。媒体形容他大器晚成，封他为“国民大叔”，影迷形容他的眼神如出鞘之剑，顾盼之间，夺人魂魄。2013年，他搭档汤唯主演电影《北京遇上西雅图》，凭片中看似落魄木讷实则温柔体贴的医生，名气更上层楼。片中一脸忧郁深情的暖男样，更成了他的经典形象。

吴秀波和汤唯合演电影《北京遇上西雅图》。（海报）

有谁吸取了吴秀波的教训？

2011年，吴秀波和谢霆锋、张卫健、海清、王鸥等合拍电视剧《下一个奇迹》，这部剧后来沦为仓底货，一直没有播出，但就是这部剧让他认识了通过选秀节目《星光大道》出道的陈昱霖，还结下孽缘。2018年，突然爆出“吴秀波女友陈昱霖涉嫌对吴秀波敲诈勒索被抓捕”的新闻，震惊娱乐圈。

陈昱霖爆出和吴秀波有长达七年的地下情，更指吴除她之外还有其他情妇。吴秀波过后报警，陈昱霖因勒索吴秀波800万新元，被判坐牢。

吴秀波在风波前，对年轻时代的荒唐往事并不回避，他说自己有三不：不主动，不拒绝，也不负责。这些当初被解读为率真、幽默的话，在他出事后被许多媒体拿来下标题。成为“失德艺人”的他遭到全面封杀，但媒体持续关注他。去年9月，有网民爆料他在美国的豪宅降价甩卖，不过三周后，喊价715万新元的房子一直无法脱手。有这样的资产在手，虽然无法回来演戏，但起码他的生活应该没有很差。

吴秀波出事后，曾录视频为艺考生加油（左图），也被拍到出席饭局，但已经和娱乐圈无缘。（互联网）

这场出轨风波已经过去三年，吴秀波和陈昱霖都为此付出了代价，令人唏嘘，然而娱乐圈里一直后继有渣男渣女，大家都没有从前人的翻车经历中吸取教训啊！