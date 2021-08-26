阔别歌坛30年 姚苏蓉线上畅谈3歌后

阔别歌坛30年的泪盈歌后姚苏蓉本周六晚当特别来宾，上线畅谈与70年代三大歌后邓丽君、凤飞飞、欧阳菲菲的合作趣事！

是谁有那么大能耐，能说动已淡出歌坛30年的姚姐（姚苏蓉昵称），在来临的周六（8月28日）晚上7时30分上线当特别嘉宾？届时除与粉丝互动、解答问题，她也将忆述当年与三大歌后有趣的合作过往；巨星罕有赏脸，非常难得，答案是：本地全方位多媒体人欧伟毅。

由伟毅主持的“伟韦道来”线上音乐会直播将致敬70年代4大歌后，她们分别是姚姐、邓丽君、凤飞飞及欧阳菲菲。

当年凭一曲《今天不回家》疯魔整个亚洲的歌后，生活近况如何？相信各地粉丝都非常关心！

马国疫情严峻 1年多未出门

据悉，人在马国吉隆坡的姚姐碍于疫情严峻，已有1年零8个月未踏出家门一步，但家有三女佣的她，生活过得富足。

姚姐为人低调，向往田园式的隐居生活，她特别情商给《新明日报》在马国家居的独家私房照。

姚姐友善好客，早在疫情前，一些昔日歌手友好如杨小萍、吴秀珠、谢雷抵达马国，她都会一尽地主之谊，热情款待。

问姚姐近况，伟毅说：“这几年姚姐皈依佛教，每天都会花2小时抄佛经。”

姚姐应允上节目，除了畅聊她在马国的生活情况、分享歌唱心路，也将分享与其他3大歌后不为人知的合作趣事。

“姚姐为何淡出歌坛超过30年来未曾考虑复出？这么多年那么多掌声、邀约、姚姐似乎并没眷恋，这或许也是藏在万千歌迷心中的问号。”伟毅说。

姚苏蓉（左）与欧伟毅。（受访者提供）

“烦恼一笑置之！”

姚姐被问人生有什么遗憾，她若有所感说，有得必有失，没什么遗憾，尘世纷扰三千事，姚姐选择泰然处之，一笑而过。

也因人生无求，她心灵富足，外界再多的盛情邀约，对她而言也仅不过是过眼云烟，放下就是放下了。

姚姐育有2子1女，个个事业有成，三儿女人在台湾，疫情前相互飞来飞去探望对方，如今马国疫情高居不下，姚姐与子女已有两年未见。但重视亲情的姚姐，天天通过视讯与子女“见面”，天涯咫尺，一解思念。

义助失业歌手

伟毅与姚姐投缘，赞叹姚姐为人大情大性，疫情下不少歌手与幕后工作人员失业、没演出、坐吃山空，姚姐得悉慷慨解囊，为他们送暖献温情。

“在歌坛上，姚姐绝对与时并进，从不认为时下流行歌曲就不好听，时代变了，歌曲的表达方式自然跟着变，她也会在节目中提点歌手。”

说到致敬70年代歌后，本地4名创作型歌手洪劭轩、玖健、谢逸轩、黄绣惠将首次在这个线上音乐会上，献唱4名翘楚歌后的代表作。

物换星移，本地歌手换一种唱法诠释歌后经典，会酝酿出什么样的风味？值得期待！

有意浏览“伟韦道来”的歌友，可于周六晚上7时30分上线梦田音乐面簿（https://www.facebook.com/dreamlandproductionmusic）观赏难得的音乐分享会哦。