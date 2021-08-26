NCT成员黄旭熙亲笔信道歉 活动全面喊停

（综合讯）韩团NCT的22岁香港成员黄旭熙（Lucas）被韩国网民踢爆是渣男，把女友当提款机要女方支付所有费用，就连开房间和买香烟都要女方买单，没想到事后跳出两名中国网民指控他把粉丝当后宫。

黄旭熙昨天下午在微博上传亲笔信道歉，“在这里，我诚心地向因为我的错误行为而受到伤害的人们道歉。恳求给我一个可以道歉的机会，真的非常抱歉。同时，我也向一直以来支持和关心我的粉丝们真心地说声抱歉，对不起让你们失望了”，并表示会中断所有活动，深刻反省，也承诺不会再发生这样的事。他原定昨天和队友HENDERY发行单曲《Jalapeno》，经纪公司SM娱乐临时喊卡。

SM娱乐也发出声明，指旗下艺人Lucas私生活引争议，造成各界困扰，“本公司认知事情的严重性，25日下午6点原定售卖Lucas与HENDERY的单曲《Jalapeno》，决定全面中断歌曲与MV等企划”。SM也指Lucas深刻地反省自己的错误行为，而SM对于没有好好管理旗下艺人，感到沉痛，再次向社会大众及粉丝致上歉意。

网民要他退团负责

黄旭熙虽然写亲笔信道歉，但形象已经大插水，有不少网民认为他的行为已经严重影响团体声誉，要求他退团负责。

黄旭熙在中国拥有庞大粉丝群，此次事件让粉丝彻底失望，粉丝站当中最具规模的“黄旭熙中文首站”宣布全体离职。这个粉丝站拥有17万多的追踪人数，每次NCT活动时积极集资应援、冲榜单买专辑，此次黄旭熙的劈腿风波，让粉丝心死。