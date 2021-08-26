传已秘婚 郭采洁“嫩夫”被爆是渣男

（综合讯）女星郭采洁近年事业重心转向中国，4月被拍到和当地音乐人伊德尔牵手、搂腰等亲密互动，疑似陷入热恋，两人6月时还大方一起现身机场，同框的画面引起许多网友讨论。

近日，郭采洁被爆料疑似和伊德尔秘密领证结婚。据悉，伊德尔比郭采洁小5岁。

两人被爆秘婚后，郭采洁还为此在中国置产，买了一栋新婚爱巢，男方母亲私底下也开心地称呼她为媳妇，尽管两人都未对恋情正面发声，但在外界眼中，两人早已经是一对，只不过近期男方遭到一名“是菠萝小妹”的网友发文爆料，抖出他一连串“渣男行径”！

“是菠萝小妹”爆出，伊德尔为了追求她用尽了花言巧语，顺利征服她上床后，立即用冷暴力逼迫分开，伊德尔不仅成天交友约炮，还会开口撩女生的闺蜜，在闺蜜面前狂说女方的坏话！

“是菠萝小妹”看在双方父母认识的情分下，仍以朋友态度对待，没想到男方总是在晚上联系，约出来不是“占便宜”就是开口借钱，行为很不堪！

称他滥交诱妹吸毒

“是菠萝小妹”更爆料伊德尔诱骗她吸食新型毒品，忆述当时情景，女方表示：“感觉脑子是空白的，呼吸困难、心跳加速，眼睛都要爆了”，直到这一件事发生，她才决心要站出来揭露男方滥交、只想上床、诱骗女孩吸毒等恶行！

该则爆料贴文目前已消失。

伊德尔和郭采洁没有针对此事发出声明。

不过，伊德尔种种恶行遭到爆料后，火速在网络上发酵，许多网友纷纷留言“郭采洁快逃啊”、“这么无名还这么渣”、“毒品完全不能忍”、“整个人看了呆住，太恶劣了”、“郭采洁不要被骗了啊”，一面倒劝“退”郭采洁！