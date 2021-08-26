中国文艺界批“饭圈文化” 周冬雨、杜江宣读《倡议书》遭网民炮轰

（中国讯）中国娱乐圈自“吴亦凡事件”之后，似乎开始变天，其后张哲瀚、霍尊也因负面新闻被封杀，官方也开始惩治网络上的不良追星现象与饭圈文化。

前天在北京举行的“修身守正 立心铸魂——中国文联文艺工作者职业道德和行风建设工作座谈会”，针对饭圈文化、顶流现象，以及近期文艺界及娱乐圈集中出现的违法失德现象进行座谈交流，表达了对坚决处置违法失德问题、治理不良粉丝文化乱象等涉及行风建设、行业引领等方面工作的共识和态度。

座谈会上，周冬雨和杜江宣读倡议书，内容指出，最近娱乐圈出现一些是非颠倒、美丑不分、价值观扭曲的乱象，当事明星逾越法律底线、悖离公序良俗、有违职业道德，“饭圈文化”、“娘炮形象”喧嚣一时，畸形审美影响恶劣，社会震惊、人民不满。少数从业人员缺乏基本学养涵养修养，一夜成名后，被市场资本裹挟，脚下无底线，心中没红线，其行为污染了文艺生态，危害了行业发展，最终受到行业抵制、市场抛弃、法律制裁，令人激愤，令人痛心，令人深思。倡议书提到“从艺先要做人，做人不能忘本”。

然而，这个倡议书遭到全网炮轰。网民提出在吴亦凡事件之后，官方数次提及饭圈，完全忽略背后的根源，似乎有些避重就轻。大众不满的是，明星从大众身上吸血，反过来以“饭圈乱象”掩盖自身罪行的资本，就连宣读《倡议书》的周冬雨也是因“过亿片酬”而遭网民狙击的对象，实在讽刺又欠缺说服力。

文中提及的“娘炮形象”也令网民大为不满和疑惑，认为审美是很个人以及多元化的事，这样抨击“娘炮形象”，似乎是要固化男女的刻板印象，而且这个用词存有偏见；女性可以帅气有型，男性就不能漂亮温柔？每个人都有权利去追求自己心目中的“美”，应该尊重每个人，提倡的是内在的道德修养，而不是针对外貌。

倡议书4要点：

1. 严于自律，常怀敬畏之心。遵守法律法规和行业自律公约要求，记住红线，守住底线，主动接受社会的监督，不断强化社会责任意识、规则意识、奉献意识。

2. 勤于学习，提高认知水平。主动向人民学习、向书本学习、向生活学习、向前辈学习、向经典学习。通过增强思想积累、知识储备、文化修养、艺术训练，树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，不断增强自身学养、涵养、修养。

3. 悉心创作，坚守艺术理想。坚持以人民为中心的创作导向，尊重文艺创作规律，远离浮躁，专注纯粹，把更多的精力与心神投入到创作之中。把社会效益作为第一标准，不急功近利、粗制滥造，不掉入欲望的陷阱，成为“市场的奴隶”。

4. 秉持初心，践行德艺兼修。把个人理想追求融入国家和民族事业中，把崇德尚艺作为一生的功课，追求德艺双馨，弘扬新风正气，抵制不良风气，努力追求真才学、好德行、高品位。