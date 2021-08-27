离开《跑跑人》 李光洙大银幕拼命

今年对韩国艺人李光洙来说，想必是努力蜕变的一年。他在6月退出长寿综艺节目“Running Man”（跑跑人），本月相隔两年推出大银幕之作《天坑》（Sinkhole），另一部电影《海盗2》（The Pirates 2）预计年底上映。李光洙在电邮访问中告诉《联合早报》：“2021年至今忙忙碌碌地过，为此感恩也满足。”

李光洙去年2月出车祸，导致脚踝骨折动手术，当时因工作满档，仅休息了两个星期就复工。伤势未痊愈，成为他退出《跑跑人》的原因之一。他说：“离年末还有四个月，如果可以达成更多事情就太棒了。不过，我现在的首要任务是把时间用在健康方面。”他下个月将再动手术，把之前植入脚部的钢钉拿掉，并开始复健。

拍灾难片趣味大于辛苦

李光洙携手车胜元、金成钧演出的韩国灾难动作喜剧《天坑》昨天在本地上映，他在片中饰演“金代理”，为了庆祝上司搬新家前去拜访，不料，整栋住宅因严重地陷沉入500米深处，金代理跟着一起掉入天坑中。

他介绍角色说：“第一次拍灾难片，拍摄过程趣味大于辛苦，片场布置和特效非常有意思。跟导演讨论角色后，我们希望刻画一个20岁、30岁的上班族可感同身受的角色。所以，我就尽力引起这群观众的共鸣，呈现角色和众人克服困境、在逃生过程中成长的面貌。”

他在分享与其他演员的相处点滴时说，在导演金志勋的坚持下，众人会在开拍前热身、拉拉筋，减低拍戏受伤的可能性。他们餐餐一起开饭，前辈车胜元与金成钧也带了很多美食加菜，“能跟好搭档拍一部有趣的作品，片场氛围总是欢欢乐乐，我们都乐在其中。我个人认为，如果有机会跟同一群演员拍《天坑2》，那会很有趣。”

片中为活命 《跑跑人》精神“上身”

片中他为了活命，在天坑里关关难过关关过。请他自评求生能力，他回答：“从来没有遇过需要动用求生能力的情况，所以不晓得面对逃生状况时，自己的表现有多好。但我挺冷静的，相信求生能力不会糟到哪里去。”

访问中，李光洙未回复《跑跑人》的相关问题。不过，他日前受访时说：“虽然我离开待了11年的《跑跑人》，但因为和成员们相处了很久，也很常联络，所以还没有真的离开的感觉。在《天坑》中也展现了在《跑跑人》中愉快、紧张、令人感动的模样，敬请期待！”