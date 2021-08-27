钱枫猥琐视频被挖出 应采儿：他盯我胸部说“好大”

（中国讯）中国湖南卫视综艺主持人钱枫遭指控性侵，形象一落千丈，至今没有出面说明。他过去在节目《火星调查局》被揭“色情”的影片被翻出，他说从小就希望有透视眼，讲完还挑眉了一下被说“你好色情”，当时同台的女星应采儿就说，“他刚刚一直盯着我胸部说大”，郭雪芙也指他“变态”。虽说当时钱枫所讲的话可能是节目效果，但从现在的事件来看可说是一件猥琐的事，网民指出：“真话往往以玩笑的方式说出。”

另外，当钱枫同大家分享“年轻人蹦迪”（Disco）的话题时，杨迪和沈梦辰发现他说话时声音沙哑，直指：“一听你的嗓子就知道昨天晚上又去蹦迪了。”薛之谦在旁嘲讽：“他没有一天不在夜店里。”

更具争议性的是，有网友发现，钱枫在主持《天天向上》与女嘉宾互动期间，疑似多次起了“生理反应”，裤裆部位明显凸起，有自称曾在录影现场的网友说：“完全不敢相信他这么控制不住！”

据化名“小艺”的网友在控诉遭下药强暴的文章中提到，她2019年2月14日晚与钱枫等朋友聚餐饮酒唱歌后，醒来发现自己全身赤裸躺在陌生床上，没穿衣服的钱枫安慰她说：“别怕，我戴了安全套。”她整个人傻了。她回到家哭着洗澡，发现身上有伤痕。她隔天到上海市长宁公安分局报案，但却因证据不足无法立案。