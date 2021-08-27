微博上半年10大热搜明星榜 杨幂排名竟输卖货直播主

（综合讯）中国的微博热搜是判断一个明星是否够红的重要依据，日前微博发布了2021年上半年的“10大热搜明星榜”，针对明星以及热播陆剧登上热搜的次数做统计。前三甲全被男星占据，而杨幂排名竟输卖货直播主，让人大跌眼镜。

新晋流量男神龚俊夺冠

新晋流量男神龚俊在上半年狂登了187次微博热搜，拿下排行榜冠军。龚俊凭着《山河令》大红，他的角色形象鲜活有魅力，许多微博热搜、剧集话题都是因龚俊带起。除了剧集本身的话题之外，龚俊在综艺节目上憨萌的形象也为他收刮不少粉丝，他本身的人格特质十分有魅力，剧下档后依然是微博热搜常客。

肖战排名第二

肖战上半年登上微博热搜161次成为榜单第二名。2021年初《斗罗大陆》上档替肖战创造不少热度，剧集播出效果非常好，网播量突破50亿，且肖战成功塑造角色，演技获得认可，让他在《陈情令》之后又多了一部有力的代表作。

王一博上半年狂登了微博热搜147次，挤进排行榜第三名。今年第一季王一博凭《有翡》持续创造热度，但其实这部剧播出效果不如预期，没有替演员加分，而是演员替剧集加分，不过接下来王一博《冰雨火》、《风起洛阳》两部待播剧，都是能为他提升演技的好剧。

排名第四的是一个俄罗斯怪咖新人——利路修。他竟然上了微博热搜122次，赢过杨幂、迪丽热巴等流量明星！他参加综艺选秀节目《创造营2021》，凭着精緻花美男西方脸孔的长相，以及在节目中“不屑营业”的酷跩形象，让他成为节目的话题王，人气甚至火爆到海外，被俄罗斯、澳大利亚等媒体报道。

迪丽热巴排名第五

迪丽热巴上半年登微博热搜117次排名第五名，也是榜位最高的女星。她凭着《长歌行》的热播，话题度居高不下，虽然《长歌行》播出效果不如预期，但大家都非常喜欢她这次的角色，和过去的蠢萌形象很不一样。

迪丽热巴今年戏一部接一部拍没停过，和任嘉伦合作拍了古装仙侠剧《驭鲛记之与君初相识》，下半年又和龚俊合作大女主古装剧《安乐传》，接着又以《你是我的荣耀》回归，成为暑期档的爆剧，累积网播量破30亿。

杨幂排名仅第八

排名第六至第十名的明星顺序是白敬亭、薇娅、杨幂、王俊凯和杨紫。令人意外的是，“直播卖货一姐”薇娅竟然上榜次数高达107次，成功跻身第7位，甚至超越圈中顶流杨幂、王俊凯和杨紫。

杨幂主演的《暴风眼》在三月热播，虽然刑侦剧的热度拼不过那些古装剧，但演技颇受好评，台词功力和表情都做得满到位的，演这种认真的角色意外圈粉。此外，杨幂也参加许多综艺节目，像是《密室大逃脱第三季》，让她时刻都有新话题登热搜。

王俊凯在2021上半年上了微博热搜99次。其实近一年王俊凯很少公开露面，除了综艺节目《恰好是少年》之外，大多都待在剧组拍戏，积极转型演员。

杨紫上了微博热搜97次。自2019年《亲爱的，热爱的》爆红之后，她虽然一年半的时间都没有作品回归，但依然敌挡不了高人气，有事没事就会被推上热搜。据悉她今年会有四部剧即将播出。