黄俊雄：包勋评和谢俊峰《邻里帮》同饰一角是大卖点

长寿剧《邻里帮》因包勋评被新传媒解约退出剧组，谢俊峰接替他的角色而备受关注，目前剧集已确定9月1日开播，黄俊雄表示，2人同演一个角色也是一个卖点。

《邻里帮》昨午（8月26日）举行线上活动，郑惠玉、黄俊雄、瑞恩、周初明、蔡琦慧、谢俊峰、赖怡伶、王禄江、方伟杰、罗美仪、黄振隆，陈政序和胡煜诗13位艺人出席，分享角色和拍摄心得。

《邻里帮》讲述前阿窿猫哥（黄俊雄饰演）和好兄弟钟亿元（包勋评、谢俊峰饰演）出狱后，一起开了一家二手货店“邻里帮”，剧集希望呈现“旧货与人生，第二次也很美”的主题。

巧合的是，剧中包勋评坐牢出狱，重新做人，现实中他参演前30集后因二度涉酒驾被判坐牢5周，日前他已出狱并亮相平台直播带货。他也曾酒驾和违反安全距离措施条例遭新传媒解约，角色由谢俊峰接替。

男主角黄俊雄昨天受访表示，这次出现同一角色由两位演员出演，是很特别的一次，但这也可以是剧集的一个卖点。

他评价两个人都演的很好，都带出了角色的灵魂，不过都有自身的风格。“包勋评演得比较斯文，谢俊峰就比较粗鲁一些。”

至于包勋评出狱后，黄俊雄表示不想打扰太多，所以只和包勋评见过一次面以及传过一次简讯而已。他表示，之前没有和包勋评合作过，但最近两年连着合作了三部戏，所以感情很深，他出事后，自己当然在精神上要支持他，至于包勋评今后有何打算则没有向他透露。

目前《邻里帮》在meWatch能看到首3集，包勋评的戏份很重，而剧集也确定在包勋评出狱后播出，记者今早尝试联系包勋评，但他没有接听电话。

谢俊峰接替包勋评出演同一角色。（新传媒提供）

谢俊峰：被评没偏离原角很远

谢俊峰5月份接替包勋评出演同一角色。他受访表示，自己的戏份从34集开始出现，刚开始拿捏角色时有些挣扎，因为是第一次出演小混混，但经过3个多月的拍摄，他形容现在拍得很舒服。

中途同一角色换人，如何做到和前一位演员无缝衔接，谢俊峰解释说，包勋评退场后，2到3集后自己的戏份才会出现，所以在诠释这个角色时不能太偏离包勋评塑造的人物。

他表示这几个月的拍摄过程中，常有问其他演员和监制自己演的怎么样。他们都评价说，其实没有偏得很远，好像没换演员一样。也认为，谢俊峰的表演和包勋评有很多地方很相似。

黄俊雄、瑞恩再出演情侣。（新传媒提供）

瑞恩：玩IG上瘾了

瑞恩在《邻里帮》中开吐司店，和黄俊雄开的的二手店是邻居，两人是前任的关系。她笑说，和黄俊雄搭档不会腻，每次都期待擦出新的火花。而且，这次她在剧中的未婚夫是只合作过一次的黄振隆。

在这部长寿剧，瑞恩只出现在前40集，至于以何种方式退场，她则卖关子要观众看剧才揭晓。

瑞恩本月5日开通社媒IG，宣布和前东家和平分手，她表示现在是自由身，以后需自己打理一切事务。虽然这样的工作模式很陌生，但不清楚的部分就去请教其他人，慢慢开始有自信能处理好。

她也透露暂时没有接新工作，主要把精力放在社交媒体。“玩IG有小上瘾。但蛮开心。”

共130集的《邻里帮》从9月1日起，每逢星期一至五晚上7时30分在8频道播出。