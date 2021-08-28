赵薇被封杀 林心如突注销中国影视工作室

（中国讯）中国女星赵薇旗下艺人张哲瀚近来因亲日行为遭封杀，她也扫到台风尾，被挖出20年前曾穿日本军旗装的旧照，昨天（8月27日）网友发现她的作品无预警下架、超话也被封，引发各界热议。同时间，网友也发现林心如的影视工作室注销，直呼“发生什么事”。

赵薇旗下艺人张哲瀚被挖参观靖国神社被挞伐，让身为老板的她受牵遭翻20年前穿日本军旗装照旧帐，在爱奇艺等皆搜寻不到赵薇作品与名字，她的微博超话也遭删除，传出已被列劣迹艺人。接着又传出好友黄晓明、杨紫等人被误会删除有关赵薇相关贴文等挨酸“现实切割”。今则轮到《还珠格格》同剧的林心如被风波烧到登热搜，原来是她的“林心如影视工作室注销”注销，被网民亏“切割速度太快”，但也有理性民众分析替她澄清。

林心如经纪人：进行资源整合

有网友指出注销是不容易的事，更不可能是“一夜之间”即可完成。据中国网友资料显示，公司注销所需时间，一般需要2-3个月，且过程繁琐，例如工商和税务的流程，在等工商局备案注销、登报，45天后才能提交正式的注销资料，就算等到审批还需要1周。而林心如影视文化工作室已超过半年没制作新剧，但就算没有国税问题，注销时间也要等15-20天。但因在这节骨眼上，只要扯上赵薇的人事物都有可能被“混为一谈”。

林心如经纪人向《苹果新闻网》表示：“注销动作只是进行资源整合，同事都还在，这2天完成的，时机点的巧合而已。”

林心如、赵薇、范冰冰当年以《还珠格格》走红，如今范冰冰在逃税风波后，赵薇疑似遭封杀，林心如又注销工作室，网友也表示“还珠三美怎么了”、“原来容嬷嬷是正义的一方”，也有网友翻出林心如、赵薇、范冰冰三人在《还珠格格》中的台词“我们逃不掉”暗酸。

赵薇遭封杀 传与马云有关

外界原本多以为赵薇是受旗下艺人张哲瀚靖国神社事件波及，但也有盛传主因其实是她长久以来跟阿里巴巴集团马云密切来往有关。

在赵薇出事前，中共杭州市委书记周江勇因严重违纪违法落马接受调查，据传他不但和马云有关联，弟弟周健勇的事业合资对象即包括阿里巴巴集团旗下的蚂蚁集团。阿里巴巴遭监管部门反垄断调查，马云也被约谈。也因此跟马云同样有关联的赵薇突遭整肃，被认为有因果关系。

中国当局“重拳出击”饭圈乱象 落实“不得诱粉丝消费”等10条例

酝酿数月的饭圈（中国网络用语，指粉丝圈）整顿行动正式靴子落地。中共中央网络安全和信息化委员会办公室昨天发布通知，列明取消明星艺人榜单、强化节目设置管理等10项条例，强调将进一步加大治理力度，“重拳出击”解决饭圈乱象问题。

中共中央网信办今年6月启动“清朗·‘饭圈’乱象整治”专项行动后，昨天（8月27日）正式发布《关于进一步加强“饭圈”乱象治理的通知》，列明10项条例依序为：取消明星艺人榜单、优化调整排行规则、严管明星经纪公司、规范粉丝群体账号、严禁呈现互撕信息、清理违规群组版块、不得诱导粉丝消费、强化节目设置管理、严控未成年人参与，以及规范应援集资行为。

《通知》结尾提醒，各地要进一步提高政治站位，从维护网上政治安全和意识形态安全、营造清朗网络空间的高度，认识和推进饭圈乱象治理工作。据《人民日报》报道，6月至8月初，网络平台已累计清理负面有害信息15万余条，处置违规账号4000余个，关闭问题群组1300余个。赵薇前天（8月26日）传出被封杀，官方未就此说明原因。