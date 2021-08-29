国庆群众大会 2021

8、Ｕ频道 晚上6.45、8.00

现场直播。李显龙总理在新传媒大楼发表国庆群众大会演说，将通过电视、电台与网络平台直播。总理傍晚6时45分至7时15分先以马来语和华语发表演说，晚上8时起发表1小时15分钟的英语演说，内容包括提升国人收入的一系列措施。

旺角黑夜 One Nite in Mongkok

Hub都会台（星和Ch111/825）

晚上10.00

主演：吴彦祖、张柏芝、方中信。为了寻找失踪女友，来福（吴彦祖饰）从中国大陆移民至香港，在旺角找差事，误入歧途成为一名杀手，卷入黑社会的腥风血雨。

伸冤人2 The Equalizer 2

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）晚上9.00

隐姓埋名的前特工麦考尔（Denzel Washington饰）为调查好友苏珊死亡的真相，被迫重出江湖。

西游记·女儿国

e乐（新电信Ch11/501）下午3.00

唐僧师徒途经忘川河，因激怒河神而误入西梁女界，众人才发现当地只有女性，而且国中立有祖训，将男人视为天敌，典籍更预言如有东土僧人带着一只猴子、一头猪和一个小蓝人闯入，女儿国将走向毁灭。

追踪大怪物第三季

Chasing Monsters Series 3

BBC Earth（星和Ch407）晚上9.00

极限探险家Cyril Chauquet带领观众探索神秘危险的水底生物世界，包括巨大的虎鲸、非洲最大淡水鱼。