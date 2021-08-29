我们身处“事实”之各种版本不断角力混战的大战场，会容易感到疲累而最终放弃判别。

客观事实就像狼一样。人们无时无刻不与它共存，如果一味任性地罔顾它、欺凌它，最终必定会被它群起反噬。

Netflix新添的《米莎与狼》（Misha and the Wolves）是一部很契合我们这个时代的纪录片。懂得以小见大的观众能从中看出许多很值得我们思考——应该说是我们不得不去思考——的问题。

我们现在处于什么时代呢？各种势力在“事实”阵线上竞相抢滩的时代。大至国家政府，小至一些最没有市场的阴谋论兜售者，大家都想垄断“真相”，把自己的那一套叙述，唯我独尊地刻印在历史记录和所有人的脑海中。为此他们很多时候甚至不惜一脚踢翻公认的常识常理、既定史实、科学以及人人都能轻易翻找查证的客观情况，任意睁着眼睛说瞎话。

别说“假作真时真亦假”

《米》的内容，是追述一本畅销回忆录的兴衰始末。一个叫米莎的美国人在某一天开始公开分享自己过去的经历，说自己7岁的时候在欧洲徒步千里去寻找被纳粹带走的犹太父母

，在树林里流浪数年，与狼群一同生活。故事引起了出版商的注意，被出版成书，但有关各方不久后又就版权和销售收入问题打起官司。回忆录后来翻译成多种语文，在各地卖得火火

红红，甚至被拍成电影，赚了多少人的热泪。多次演说、上电视的机会，自是不在话下。

到了这里，大家不必多费脑汁也猜得到：当然就有人发现米莎的故事有问题，一步步去发掘真相。《米》追述这整个曲折的过程，呈现得挺扣人心弦，驱使观众不得不好奇地随之一路追踪到底。

作为一部纪录片，《米》用了一种非常奇特的手法，在最重大的转折处突然自我揭底，以自身的“作假”来凸显现实中作假者的虚假，颇显将内容与形式统一起来的巧思。这一番以假说假，带有毫不手软的批判意味，寄寓了制片人对“真实”的重视与捍卫之心，令人感到欣慰。

我们身处“事实”之各种版本不断角力混战的大战场，会容易感到疲累而最终放弃判别。可是一放弃，就等于白白让“虚假”取得胜利。如果说谎言说了一万遍就会变成“事实”，那关心真假之分的人更应该将真相反复说两万遍，而且要引导所有人避免对真假之分感到麻木。《米》除了让我们看到作假者不可思议的厚颜无耻，被欺骗者的愤慨以及被背叛被伤害的感受，也让我们看到追寻真相者如何努力地逐步剥茧抽丝，把事实的证据找出来。这是向我们再次肯定：找真相不容易，但在大部分的情况下是值得做、应该做的。

在我们这个全球环环相扣的时代，我们怎能轻易地以“假作真时真亦假”这句哲言来自我开脱？换个角度来看，这句话不正在描画一种很可怕的混沌景象吗？一点都不好笑。

客观事实就像狼一样。人们无时无刻不与它共存，如果一味任性地罔顾它、欺凌它，最终必定会被它群起反噬。《米》为世人敲响了这样的一记警钟。

不忍与解读缺失

《米》在认清孰真孰假之余，也进一步追问：为什么作假者可以假成这样的地步？为什么谎言可以走得这么远、这么深？

到头来，都是因为名与利。除了这个经典答案之外，《米》还指出有一个间接的“帮凶”为谎言的渐渐壮大制造了条件——那就是人们长期的不忍质疑。我们看一下现在的世界，有多少人出于所谓的“尊敬”“爱国”之类的情怀（或甚至只是纯粹的因循心态）而不愿去深究、去戳破有心人精心建构的大话西游，就不难明白。

更可怕的是，片中提到成年的米莎在他人目睹之下与狼群和谐互动，自发地与狼共嚎，使得熟悉动物行为的专家都深信她小时候与狼同行确有其事。据我所知，许多人（包括我自己）很多时候都倾向于相信动物对人的反应最有真实性，最能说明一个人真正的内在特质、感受、意图等等。看来这种想当然耳的浪漫遐思有必要修正一下。

对真假的判断果然大不容易。且不论阅读的文字，大部分人对眼前事象的解读能力恐怕都还很弱。在此只能稍微化用孙中山先生的遗言：启蒙尚未成功，同志仍须努力。