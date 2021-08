Hey Singapore, Vaccinate Already? Be ready to be entertained by Wang Lei 王雷, Marcus Chin 陈建彬, and Liu Ling Ling 刘玲玲 as they bring you this colourful Dialect/Mandarin getai-inspired music video, encouraging our seniors to get vaccinated! Vaccination protects you from serious illness if infected, so encourage seniors to get their jab if they have not done so! Walk in at any Vaccination Centre, polyclinic or participating GPs to get vaccinated. No appointments needed. 立即观看我们全新的方言/华语音乐视频,看艺人们载歌载舞,鼓励年长者去接种疫苗哦! 疫苗能降低患严重疾病的风险 。如果身边有年长者还没接种疫苗,那就鼓励他们赶快行动吧!您可直接到任何一家疫苗接种中心、综合诊疗所、或参与计划的私人诊所接种疫苗,无需预约。 #IGotMyShotSG