赵薇被消失 和马云有关？

（综合讯）赵薇因旗下艺人张哲瀚被挖参观日本靖国神社被挞伐，网友发现26日起在爱奇艺等平台搜寻不到赵薇的作品与名字，她的微博超话也遭删除，传出已被列劣迹艺人。

赵薇被消失的原因至今未明朗，但中国网友已整理“辱华7宗罪”，包括：一、以空壳公司收购上市公司“割韭菜”，被禁5年不得进证券市场；二、声称爱国却拿新加坡国籍；三、2001年穿日本军旗的照片被挖；四、曾爆殴打孕妇；五、找有台独标签的台湾演员合作；六、旗下员工曾接触达赖喇嘛；最后是和希拉蕊合照过，与美国政治圈有互动。

另外，有媒体爆出此事可能和阿里巴巴集团的马云有关。赵薇曾收购阿里影业的股份，成为第二大股东，2015年还趁股价大涨时减持套现。赵薇夫妻和马云多年来关系密切，外界猜测她可能涉入政商勾结弊案。香港《明报》也引述消息人士说，赵薇被封杀可能涉逃税或洗钱等金融问题。作品与赵薇同时被下架的还有大陆名嘴高晓松，而他的另一身份是阿里巴巴旗下集团的高阶主管。

《还珠格格》同剧的林心如也因“影视工作室注销”登热搜，粉丝担忧她卷入风波，不过在中国注销公司过程繁琐，要花两三个月，林心如经纪人回复：“注销公司是整合资源，同事都还在，时机点巧合而已。”