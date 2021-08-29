黄世南和潘玲玲 鼓励食客归还托盘

本地明星夫妇黄世南和潘玲玲到小贩中心用餐好习惯，用餐后必归还托盘。

黄世南和潘玲玲昨早到旧机场路熟食中心用餐，两人归还托盘时巧遇公共卫生理事会正在那儿进行“保持清洁，新加坡”活动，夫妇俩的爱心举动获得理事会的赞许。

“保持清洁，新加坡”是公共卫生理事会今年4月发起为期六个月的年度活动，分别在上周和本周的两个周末到11座熟食中心，提醒和鼓励食客在用餐后归还托盘。

原来黄世南和潘玲玲早已经养成归还托盘的习惯，潘玲玲昨午接受本报电访时透露，夫妇俩很喜欢到小贩中心吃东西，而这些年来用餐后归还托盘，是两人必做的一件事。

潘玲玲说：“将托盘归还，这样才不会影响他人用餐。”

玲玲表示倘若不将托盘归还，托盘上留下的残羹会引来害虫和鸟类啄食，这将导致卫生问题。

其实除了归还托盘之外，离开座位前，潘玲玲也会主动将桌子抹干净，她说这样可以方便下个食客使用。

问她会鼓励孩子到外用餐时也将托盘归还？

“会呀！实际上，从小就教导他们这样做，即便在家有帮佣，在用完餐后也必须将碗碟刀叉筷子等拿到厨房去。”

国家环境局从6月1日起，强制食客在小贩中心用餐后归还托盘和餐具，也不能留下纸巾和菜渣骨头等垃圾，并在6月1日至8月31日期间给予公众三个月的适应期，执法行动将从9月1日开始，执法人员会先劝请食客遵守条例，若不听劝，初犯者会获书面警告，第二次违例得缴付300元销案罚款，第三次可能被控上庭。

公共卫生理事会负责人昨受访时表示，根据一项调查，这三个月的适应期约有8至9成的国人主动归还托盘。

隔10多年夫妇再合作

疫情下，潘玲玲接了两部剧集，一是目前正在播映的《关键证人》，另一则是正在赶拍的《人心鉴定师》，她说，两部剧都给予了她挑战，尤其在《关》中饰演一名来自香港的侨民，协助偷渡者偷渡，而剧中的黑社会老大丈夫就是黄世南。

“我们已经有10多年没有一起演戏，且是饰演夫妻，戏中我们还要在货仓里对打。”

玲玲说，自从本地很少拍古装剧后，她也很少在戏中有动作戏，这次为求逼真，她请武术指导教了两三招。

至于《人心鉴定师》，她说自己饰演一名缅甸人，戏中必须说缅甸的问候语，于是学了一些缅甸语，而后发现缅甸语很多时候需要卷舌。

黄世南学按摩

黄世南在技能创前程培训补助下学按摩。

潘玲玲在《关》中乔装成按摩女郎，拍摄现场也让按摩师过了她两三招，提及按摩，潘玲玲说，丈夫按摩的技巧才一流呢！

记者追问下，原来月前黄世南在技能创前程培训补助下去学婴儿按摩，玲玲说，她和孩子就成了世南的模特儿，经常让他按摩，“给他一按，真的很舒服，筋骨也松懈了！”

那，未来有打算开按摩院？

“看时机咯，或许他也可以去教人。”

黄世南（左起）、公共卫生理事会理事长陈佩君、潘玲玲、公共卫生理事会副主席Andrew Khng和义工杨伟銓合照。（图片：公共卫生理事会）