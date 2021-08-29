《刻在我心底的名字》被指抄袭 华纳公司发声明驳斥

台湾综艺大哥吴宗宪指第32届台湾金曲奖的年度最佳歌曲《刻在我心底的名字》涉嫌抄袭西洋老歌“Reality”；对此，华纳音乐出版有限公司台湾分公司（下称“华纳公司”）发声明澄清。

台湾律师徐则钰今天（8月29日）2时许代华纳公司发声明，内容指，华纳公司所属作者许媛婷、谢佳旺、陈文华所共同创作之《刻在我心底的名字》词曲音乐作品，作为《刻在你心底的名字》电影主题曲，发行以来，备受各界支持与关注，“近日媒体报道，《刻在》歌曲抄袭之云云，令华纳公司所属作者感到困扰和遗憾。各界就《刻在》歌曲之指教，华纳公司均理解尊重，惟为恐各界误解，本律师代华纳公司声明，《刻在》歌曲为作者许媛婷、谢佳旺、陈文华所原创，绝非抄袭。”

《刻在我心底的名字》是台湾电影《刻在你心底的名字》的主题曲，由卢广仲演唱，马来西亚音乐人许媛婷、佳旺和新加坡音乐人陈文华作词作曲。这首歌在上周举行的第32届金曲奖拿下年度歌曲奖，也在去年的第57届金马奖上夺得最佳原创电影歌曲奖。

吴宗宪昨天（28日）出席活动时，语出惊人指《刻在我心底的名字》涉嫌抄袭英国老牌歌手Richard Sanderson（李察·桑德森）的1980年西洋老歌“Reality”。

他在活动上说：“一首抄袭的歌，结果台湾评审给它年度最佳歌曲（奖），上面写的还是原创。”

他称，一听到《刻在》旋律就马上联想到西洋歌曲“Reality”，一首他当年在民歌餐厅驻唱时经常唱的歌。他强调，并非第一个质疑《刻在》的人，歌曲从去年就引发网民质疑，“我就是真心愿意去讲出国王根本没有穿新衣，那台湾不接受我这样，所以我就慢慢规划离开演艺圈。”

《苹果日报》报道，早在去年金马奖公布入围名单后，网上就传出《刻在》是否致敬“Reality”的质疑声浪。当地Dcard网络论坛上，有网民认为副歌旋律有些相似，但支持及反对此论点的网友各半，也有不少人认为根本不像。《刻在》于金马奖夺奖后，有人再度提出质疑，当时网民几乎一面倒地认定《刻在》并无抄袭之嫌，仅是副歌部分旋律相似，指出“这首是知名老歌，如果抄袭老早就炸锅（有吵闹声）了”。