吴宗宪酸《刻在》涉抄袭西洋老歌

（综合讯）卢广仲演唱的《刻在我心底的名字》刚夺金曲奖“年度歌曲”，吴宗宪昨天（8月28日）酸歌曲涉抄袭！

台湾综艺大哥吴宗宪昨天出席直销电商活动时，语出惊人指第32届台湾金曲奖的年度最佳歌曲《刻在我心底的名字》涉嫌抄袭英国老牌歌手Richard Sanderson（李察·桑德森）的1980年西洋老歌“Reality”，更痛批“台湾已经坏掉了，想要逃离”。

《刻在我心底的名字》是电影《刻在你心底的名字》主题曲，由卢广仲演唱，马来西亚音乐人许媛婷、佳旺和新加坡音乐人陈文华作词作曲。这首歌在上周举行的第32届金曲奖拿下年度歌曲奖，也在去年的第57届金马奖上夺得最佳原创电影歌曲奖。

吴宗宪昨天说：“一首抄袭的歌，结果台湾评审给它年度最佳歌曲（奖），上面写的还是原创。”他称，一听到《刻在》旋律就马上联想到西洋歌曲“Reality”，一首他当年在民歌餐厅驻唱时经常唱的歌。

他强调，并非第一个质疑《刻在》的人，歌曲从去年就引发网民质疑，“我就是真心愿意去讲出国王根本没有穿新衣，那台湾不接受我这样，所以我就慢慢规划离开演艺圈。”

台湾《联合报》询问金曲奖审团之一，对方提及过去曾见音乐人在社群讨论过旋律雷同的事，但进行投票时，并没有听闻任何人提出异议，奖项结果也是经过层层评审所投票选出的。

《苹果日报》报道，早在去年金马奖公布入围名单后，网上就传出《刻在》是否致敬“Reality”的质疑声浪。当地Dcard网络论坛上，有网民认为副歌旋律有些相似，但支持及反对此论点的网友各半，也有不少人认为根本不像。《刻在》于金马奖夺奖后，有人再度提出质疑，当时网民几乎一面倒地认定《刻在》并无抄袭之嫌，仅是副歌部分旋律相似，指出“这首是知名老歌，如果抄袭老早就炸锅了”。

卢广仲与金曲评审：歌曲有一定差异 尊重创作者

对于《刻在》涉嫌抄袭一事，卢广仲和金曲评审团主席锺成虎所属的添翼创越工作室回应媒体：“经过比对，歌曲有一定的差异。我们尊重马来西亚的创作者，也尊重宪哥的看法，谢谢。”

电影《刻在你心底的名字》的监制瞿友宁，29日凌晨在面簿感慨地说：“有点难认同这是一位爱音乐的前辈（指吴宗宪）的建言。”他说，并非想对抗质疑的言论，只是想忠实呈现另一种声音，指歌曲被“冠上‘抄袭’我真的觉得是欲加之罪”。

瞿友宁表示，不确定作曲人有没有受到西洋老歌的影响，但他知道创作人在过程中，来回地不停尝试，推翻，再创作，修改了不少版本，也从来没有人谈到“Reality”，因为不曾想模拟或抄袭经典西洋老歌的任何一部分，“何况这首歌未来会给很多人听到，躲藏不了，被指涉嫌抄袭，未来还怎么创作下去？一句话这样伤害创作者，适合吗？”

网民指《刻在》前奏 与一中国钢琴曲相同

另有网民在PTT论坛爆料，《刻在》的前奏与一首前年初发表的中国钢琴曲《自由が丘》一模一样。有人转贴钢琴曲原创者“JINBAO”的留言回应“前面确实挺像”，但强调流行歌曲里，有几句像的情况也是存在的，他不排除创作人听过他的作品，但个人不特别在意。