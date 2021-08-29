《特种兵》被指是中国版《太阳的后裔》 李沁不怕被比较

从《如懿传》《庆余年》《锦绣南歌》到《狼殿下》，30岁的中国大陆花旦李沁近几年播出的剧作中有不少是古装戏，她最近“穿越”回到现代，在中国军旅剧《爱上特种兵》中与小生黄景瑜从最初互看不顺眼，到一同经历生死劫难、组“清梁一夏CP”谈情。针对《特种兵》被称为“陆版《太阳的后裔》”，李沁在接受《联合晚报》访问时大方说：“我不会害怕对比，能够带给观众更多的选择是好事，看到市场百花齐放，作为演员其实我是很开心的。”

李沁在《特种兵》中饰演军医夏初，谈到最难忘的场面，她提及带领众人敬礼送别恩师张医生（徐洪浩饰）时背希波克拉底誓言（医疗人员任职宣言）的那场戏，当下除了满满感动，她说自己内心是很澎湃的，也为角色当下坚定的选择感到钦佩。

最初打动李沁接演《特种兵》的是正是夏初对于职业的信仰，她表示：“不管遇到多少困难，她都能坚定地为了自己的目标和信仰去努力，不计回报也不会后悔，这点我是很感动的。”

剧中的夏初温柔独立，敢爱敢恨，凡涉及职业与信仰绝不退让。李沁说，她能从角色身上找到共鸣：“其实我和夏初还是很像的，比如在工作中和生活里也是截然不同的样子，我在工作中也是会较真，生活里又比较随意，这点还是很有共鸣。”

《特种兵》去年（2020年）1月在江苏常州开机，逢冠病疫情爆发，剧组因此停工一个月。李沁说，疫情让她能更深刻意识到医护人员面临的处境及挑战背后的意义，“我也更加明白这身白衣所承载的重量，内心会很敬佩。”

结合军旅及爱情元素的影视作品不好拍，如何拿捏两者是一大挑战，但李沁直言很喜欢这种挑战，“迎接新挑战对我来说是会带来成就感的事情。”

首与黄景瑜合作 赞他亲切又敬业

谈到首次与黄景瑜合作，李沁表示《特种兵》开拍前“对黄先生的印象是比较高冷的”，不过合作后发现黄景瑜完全不会高冷，“他就是那种很有趣很亲切的人，拍戏的时候又很认真敬业。”

由李沁主演的网络剧《庆余年》两年前播出时口碑收视双丰收，剧组去年官宣《庆余年》第二季正式启动，据悉将由原本人马出演；另有指第二季将在今年底开拍。不过李沁对于《庆余年》相关问题未作答，谈到接下来的工作计划，她仅说：“继续好好拍戏，想拍有质感，有力量的作品。”

◎新电信电视订户可通过e乐随选（Ch11/501，遥控器黄色按钮）收看《爱上特种兵》。Cast Chinese Plus订户可透过手机应用观看。