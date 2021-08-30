《怒火》甄子丹被狂打到“有点晕”

（本地讯）《怒火》是让人看完久久不能平静的电影，尤其是号称“宇宙最强”甄子丹的武打场面，让人看得连呼吸都会紧张地停止。近日流出一段幕后花絮，饰演警察的甄子丹与“黑帮头目”林国斌拍摄激烈打斗戏，甄子丹嫌对方出手太轻，叫林国斌手脚并用出力狂打，当导演叫停，问甄子丹“有事吗？会头晕吗？”一向不认输的他竟承认：“有一点点晕。”《怒火》搭档的谢霆锋，演技也是让人寒到入心的战栗，《优1周》专访记录两人的互动火花。

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