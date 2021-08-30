韩国电影紧贴政治时局 《逃出摩加迪休》令观众联想阿富汗战乱

斥资200亿韩元（约2316万新元）打造的动作巨作《逃出摩加迪休》根据真实故事改编，讲述1991年索马利亚首都摩迪加休发生内战，在当地的南北韩大使惨被孤立，冒着“枪林弹雨”寻求外交政治庇佑，仓皇逃离、抢搭飞机的恐慌模样，居然令韩国观众联想到阿富汗情景！

这不是说说而已，根据韩国SBS电视台新闻报道，驻阿富汗的韩国崔大使指出，他在8月15日收到塔利班掌管阿富汗政权的消息后，情急之下只带着一个装着重要用品的小包包就赶紧逃离大使馆！

他忆述当时还有空袭警报，他和职员们逃到一建筑物内避难，躲了一个小时，期间一直听到枪声，邦交国的直升机不停在机场上空打转，保持警戒，情景与《摩》烽火连天的场景简直“如有雷同”！

尽管戏里是“生灵涂炭”，戏外三名主要演员——金伦奭、许峻豪、具教焕接受《新明》电邮访问，对“动乱”取景地——摩洛哥的索维拉，竟全是“度假般”的欢愉悠闲语气。

摩洛哥取景 日落下跳绳

《逃》中饰演“南韩大使馆代表”的金伦奭，赞叹索维拉是个非常美丽的海滨城市，空气清新、风景优美，食物美味。

饰演“北韩大使”的许峻豪则说，索维拉距离摩洛哥卡萨布兰卡5至6小时车程，地方安静而浪漫，他忆述：“你可以看到美丽绚烂的大海景观，夕阳特别美，我记得在日落时跳绳。”

具教焕则指出摩洛哥当地人非常友善，能天天吃到很美味的面包。

金伦奭炮制韩国菜解乡愁

54岁的青龙奖影帝金伦奭谈起自身角色，认为以一个“手无寸铁普通人”身份抗衡逼迫而来的恶劣处境深具挑战性，“我还得说90年代的英语，看起来像是在阅读笨拙而僵硬的文字。”金影帝自嘲。

外形清瘦，现年57岁的许峻豪片中饰演北韩资深外交官，角色是个糖尿病患者，即使深陷险境也不放弃个人尊严，提起全片最令他感动的几场戏，许峻豪说：“我清晰记得拿着小女儿鞋子哭的场景，在最后一架飞机上南北韩人经历生死患难，一到安全地带便‘切割’关系，互把对方当‘陌路人’的情景仍令我感触很深，这种情绪或许只有身为南北韩人可以理解。”

提到与赵寅成、金伦奭与具教焕的合作印象，许峻豪谦言是金伦奭的“粉丝”，金伦奭是韩国最具代表性的演员，个性友善，没拍戏的空挡就制作韩国菜一解乡愁。

提到饰演南韩大使身边“情报员”的赵寅成，许峻豪赞对方颜值高、看上去很酷，“是能扮演各种深度角色的演员，期盼他的未来”。

至于具教焕就像一颗炸弹，充满热情。

“冠病比战争更可怕”

戏里外景打造“哨烟四起”战乱残垣烂瓦、戏外最令三演员恐惧的，其实是看不见哨烟的战争——持续两年的冠病疫情！

金伦奭指出，冠病来袭彻底改变了他的生活，如今他更热衷于互联网服务。

许峻豪则表示：“不是我过得不好，而是每个人现在都过得不好！”他希望大家振作起来，共度时艰，期盼明天会好起来。

《逃出摩加迪休》将于本周四（2日）登陆狮城。

《逃出摩加迪休》烽火连天。