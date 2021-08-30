黑粉攻击婚姻触礁 童缤毓下战书：等你来

童缤毓因宣传《灵魂摆渡·南洋传说》中的激情戏，遭黑粉攻击和老公婚姻名存实亡，气得她在IG向黑粉下战书。

童缤毓在24日首播的新剧《灵魂摆渡·南洋传说》的一个单元《狐仙》中出任女主角，她上周接受媒体采访时表示后悔接演激情戏，希望老公不要看到自己的演出。

没想到剧集播出后，黑粉跳出来攻击激情戏一点都不激情，有炒作嫌疑，还认为她和老公的婚姻一定是名存实亡。

这令童缤毓很生气，在IG向黑粉下战书：“没想到新闻会被转发和发酵到这种程度，至于吗？不想解释，有本事就过来这里comment（评论），保证不删且一一回复，我等你啊。”

童缤毓昨晚受访说，通过助理了解到，有很多论坛在转发新闻时，把焦点放在了激情戏。甚至还有黑粉直接私讯她，“根本没有激情戏，又没有裸，要那么夸张来炒作吗？”

“我说的是拍摄时的情况，根本不是剪辑后的版本，我也没看过成品。”

“这是对我老公的不尊重，他虽然是我名义上的经纪人，但一般只帮我谈档期和片酬，内容由我自己决定，工作上我们属于互相信任。他也不常看我的作品，而且真的看不懂中文，所以我接受中文媒体采访时才说不希望老公看到我的激情戏。”

老年妆也受攻击

童缤毓剧中的老年妆也被黑粉攻击，认为不逼真。

童缤毓也觉得很无辜，“他们觉得老年妆很假，说这样的特效需要花3个小时吗？”

她表示，“这也关我的事？我不是化妆师哦。好的特效需要很多钱，但剧组只有这么多预算。”