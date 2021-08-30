《刻在》被指抄袭 创作人陈文华：问心无愧

《刻在我心底的名字》被指抄袭，创作人陈文华：问心无愧！

卢广仲演唱的《刻在我心底的名字》在上周的“第32届金曲奖”拿下年度歌曲，也在去年的“第57届金马奖”夺得最佳电影原创歌曲。吴宗宪前天指歌曲旋律抄袭西洋歌曲“Reality”，还有网民翻出与中国钢琴家JINBAO的《自由が丘》演奏曲非常相似。

《刻在》由马来西亚音乐人许媛婷、佳旺和新加坡音乐人陈文华作词作曲。陈文华接受本报访问强调：“我们问心无愧。”

陈文华昨晚受访时语气有些无奈：“这首歌已经推出一年，为什么现在发生这样的事情？我有点惊讶。不过既然已经发生了，我会从容面对。我们交给公司处理，我也和媛婷、佳旺聊过，我们觉得很无辜，我们就只是想写一首好听的、温暖的歌，没有参考任何歌曲。”

该曲版权拥有华纳音乐版权部，昨天下午透过徐则钰律师发声明，表示《刻在我心底的名字》绝非抄袭。

陈文华与记者分享写下《刻在》副歌旋律的过程：“就是一个早上，在洗手间刷牙时，脑海突然浮现一段旋律，我就用手机录下，我没有参考任何作品，我都不知道有这首钢琴演奏曲。”

陈文华说，他的写歌习惯就是有灵感时把旋律录下来，而不是坐在电脑前面参考其他作品。他也说：“我写了20多首歌，我都不重复自己，像《不想让你知道》很红，但我没有因此去写更多同样风格的歌，而是一直挑战自己写出不同风格的歌曲，我的另一首作品《原点》就和《不想让你知道》很不一样。”他感叹：“我不是艺人，写歌是我的兴趣，不是为了赚钱。”他的正职是律师。

昨天新闻爆出后，陈文华说他收到很多朋友的鼓励简讯，让他很感动。“很感谢朋友和公司的力挺，知道还是有人相信我，这给了我力量。”

最后他强调：“我尊重每个人的意见，但我问心无愧，就让时间和作品来证明。”

‘抄袭’两字如利刃 把过往努力推翻

《刻在》马来西亚作曲人佳旺今凌晨在面簿发文说：“抄袭这两个字实在像把利刃直接刺进我的心脏。把我过往所有的努力统统都推翻了，甚至害怕会造成以后写歌时的阴影。”他重申歌曲绝非抄袭，《自由が丘》演奏曲是许媛婷（《刻在》填词人）前晚给他时才第一次听到。“自己真的突然吓到了，前两句旋律的落点都那么准。”他指《刻在》最初demo是在2019年3月底弄好的。《自》在YouTube的发布时间是2020年的12月，但2019年的3月1在中国的某个平台上架了。

执委会：金马奖得奖资格不会取消

（台北讯）《刻在我心底的名字》爆出抄袭疑云，该曲去年获得金马奖最佳原创电影歌曲，金马执委会昨天回复媒体说，如果该曲经法律判定有版权争议，该会有权宣告资格不符，取消得奖资格，但目前尚无此认定，因此并不会取消得奖资格。

《刻在》于本月21日的金曲奖拿下年度歌曲大奖，有网民提出应该“没收奖项”。台湾文化部昨天表示，有关第32届金曲奖年度歌曲《刻在》疑涉着作权争议，依《着作权法》规定，应由着作权人提出，经智慧财产及商业法院严谨的专业判断，文化部影视局再依据判断结果进行后续处置。

吴宗宪：整个事件与卢广仲无关

《刻在》创作者昨天发声明否认抄袭后，吴宗宪回应媒体：“这是他们的声明，但是这么多音乐人，还有听众的耳朵怎么了？”

吴宗宪认为应该去问问作者，也强调：“整个事件没有人批评过卢广仲，终究他只是一个歌者，跟他无关，我们也都喜欢他的歌唱。”

华纳音乐版权部声明：

华纳音乐出版有限公司台湾分公司(下称‘华纳公司’)所属作者许媛婷、谢佳旺、陈文华所共同创作之《刻在我心底的名字》词曲音乐着作，作为《刻在你心底的名字》电影主题曲，发行以来，备受各界支持与关注。

近日媒体报道，《刻在我心底的名字》歌曲抄袭之云云，令华纳公司所属作者感到困扰和遗憾。各界就《刻在我心底的名字》歌曲之指教，华纳公司均理解尊重，惟为恐各界误解，本律师代华纳公司声明，《刻在我心底的名字》歌曲为作者许媛婷、谢佳旺、陈文华所原创，绝非抄袭。