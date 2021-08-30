演活恶家婆、阴森嫲 外国人也认识朱秀凤

说到77岁的朱秀凤，本地观众对她印象不是恶家婆，就是阴森婆婆，特别是《三个愿望》里卖纸巾的阴森老太婆角色，让不少人心里发毛，留下深刻印象。不过朱秀凤却爆料，当时演出时并没刻意演得很吓人，很奇怪大家为何那么怕她。

朱秀凤私底下其实和蔼可亲，她笑说：“《三个愿望》收视很高，我去到什么地方，大家看到我都有点害怕。有观众还说，孩子是掩着脸半遮半看我的戏！”

朱秀凤透露其实演的时候，没有想到要演到很吓人，“可是因为这个老太婆有一种神秘感，突然出现又突然不见，观众觉得像鬼一样吧。”为了诠释好角色，她还设计小动作，拍摄时故意不眨眼，没想到却吓坏大家。朱秀凤笑说，她其实爱演鬼戏，希望以后能有更多人找她发挥。

朱秀凤1995年在第一届红星大奖凭《缘尽今生》里的凶恶家婆获得“最佳女配角”奖。这部戏让朱秀凤印象深刻，她说：“当时演一个60多岁的企业家，对媳妇（范文芳饰）有很多要求，有很多矛盾、冲突。我受过专业训练，语言有优势，很多内心戏能表达得出，抓住观众的心，就拿了最佳女配角。”

她笑说观众最爱看她凶神恶煞的样子，有一次上街购物连外国人也认得出，让她感到有点安慰。“我最近戴口罩去韩国人开的商店买东西，结果韩国店主就问我是不是本地演员。我很好奇戴口罩怎么被认出，他说很喜欢看我的戏，我演戏很凶，所以便认得我。”

朱秀凤戏剧经验超过60年，14岁求学时开始演话剧，40多岁时成为实践剧场的首位专业演员，之后进入电视台当演员。虽然演了那么多年，朱秀凤依然对演戏充满热忱。“我可以尝试不同角色，也能创造角色。演戏也能增加生活情趣，让我们生活不单调、孤独，背剧本对我们的记忆力也有帮助。”

她鼓励后辈对演戏一样要有热忱，而不是为了成名。此外，她认为本地很多年轻演员的语言能力不好，希望他们能加强，“就算表情很动人，但是如果观众听不懂他讲什么，我觉得对演员是一种损失。”

韩团iKON忠实粉丝

虽然已经77岁，不过朱秀凤却有一颗年轻的心。她竟然跟时下年轻人一样爱追韩流，是韩团iKON的忠实粉丝，还曾两次出席他们在新加坡的演唱会。

她兴致勃勃地说：“我很喜欢前队长BI，他的创作能力，还有对团员们的要求，让我深深地被吸引。我先从他们首个综艺节目看起，接着看他们出道，听他们的歌。我对其他的韩团都没有兴趣，只有iKON的歌曲，我听得最顺耳。”

朱秀凤的另一个嗜好是练木兰拳，疫情前她每周都会到联络所跟一群老友练习，至今已练了20多年。

她说：“木兰拳把舞蹈和武术结合在一起，我觉得姿势很美，又对健康有益，就一直练下去。”上课时间，她也学了一些气功和太极，“我觉得太极功夫扇打了很威风，所以也学这个。”

独留狮城精彩过日子

朱秀凤1975年离婚，有一个儿子和一个女儿。大儿子毕业自美国著名的普林斯顿大学，现在跟太太在香港定居并有两个女儿；朱秀凤女儿则远嫁美国，生下两个混血儿。

朱秀凤目前独居，问她为什么不想到海外跟孩子团圆，她回答之前曾到美国跟儿子及女儿一起住过几个月：“我觉得很闷！我英文不好，邻居是美国人，语言不通，生活习惯也不同，生活没有乐趣。我在新加坡有朋友，可以练拳，打麻将，生活多姿多彩。”

她透露女儿在特别节日会打电话回来问候，两个混血孙子虽然中文不好，但会尽量用中文跟她交谈，反而是两个香港孙女比较文静。