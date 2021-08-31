片中勇救朝鲜人 金伦奭：朝韩人应齐抱希望

韩国青龙影帝金伦奭（也称金允石）和老戏骨许峻豪在新片《逃出摩加迪休》（Escape from Mogadishu）中，分别扮演索马里首都摩加迪休于上世纪90年代初爆发内战时期，驻当地的韩国和朝鲜大使，上演韩国人和朝鲜人本是同根生，在异乡同生共死的故事。两位演员接受《联合早报》电邮访问。

金伦奭：喜欢角色平凡

金伦奭希望观众能透过电影看到，韩国和朝鲜两地人虽然有不同的理念和生活方式，“但终究我们都是一样的，我们应该一起怀抱希望。”

正如片名，演员们必须“逃出生天”，戏里不乏一气呵成的逃跑、飙车、躲枪弹等大场面。金伦奭告诉本报：“拍这部电影，与镜头的‘默契’比体能更重要。如果镜头没有捕捉到某一重要时刻，我们就得重拍整场戏。”

金伦奭扮演有血有肉的韩国大使，在危机时刻放下芥蒂，救了朝鲜大使馆人员与家属一命。影帝喜欢角色的平凡，“他是一个不带武器的平凡人，不擅长打斗的主人翁，很喜欢这个人设，虽然不好演，却是观众能够感同身受的角色。”

《逃》的演员也包括赵寅成、具教焕、金素辰等。金伦奭说，与大部分演员首度合作，盼有机会再续银幕缘，“我们在片场合作甚欢，尤其是在韩国大使馆里拍的戏，好玩又自在。碰上好的演员，合作起来必定有趣。”

韩国疫情未退散，影帝在这期间忙些什么？他回答说：“看了很多部没看过的电影，看舞台剧，读剧本，我最近对互联网媒体（OTT）更感兴趣了。”

许峻豪：有些情感戏只有朝韩人能体会

许峻豪分享最难忘的一场戏，他说：“经常回想游行的戏，（故事里的）牺牲者很多……还有韩国人和朝鲜人在飞机上告别的戏，很感动。其他地区的人未必能彻底地感受这场戏，有些情感只有韩国人和朝鲜人能明白。”他也指出，此片不全然讲述韩国和朝鲜关系，主轴是求生意志。

许峻豪扮演患有严重糖尿病的朝鲜大使，尽忠职守，他感谢导演柳昇完给予角色，“有挑战性，依靠导演的指示完成演出。”他大赞剧组天下无双，演员因此很轻松，只须要顾好分内的事。

《逃》的拍摄地点在摩洛哥索维拉沿海的小村庄里，“每天都能看到夕阳西下，真美。每早准备拍摄时，也有海景相伴。虽然想念韩国的家人，但拍摄过程相当开心。”许峻豪透露，近期可能拍新剧，“我会以好作品、好角色跟大家见面，敬请期待。”

《逃》由《军舰岛》导演柳昇完执导，故事改编自真实事件，叙述韩国和朝鲜的大使馆职员们因摩加迪休爆发内战，而被孤立，拼命设法逃脱当地的故事。韩国媒体报道，《逃》力压漫威电影《黑寡妇》（Black Widow），成为今年韩国最高票房作品。电影至8月29日为止上映33天，观影人次正式超过300万。这是继2020年8月上映的《魔鬼对决》之后，韩国电影近一年来最高的票房纪录，对因疫情受冲击的韩国影业意义非凡。

《逃出摩加迪休》本周四（9月2日）在本地上映。