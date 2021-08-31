从三楼屋顶摔落重创脊椎 布鲁姆揭濒死往事

（综合讯）英国巨片《魔戒》、44岁男星Orlando Bloom（奥兰多布鲁姆）在Instagram贴出一张穿着背部支架骑脚踏车回眸一笑的照片，透露他在23年前从三楼摔下来压伤脊椎，险些瘫痪，濒临死亡，但他努力复健，挑战自己的极限，终于恢复健康。

布鲁姆写道：“那是我，穿着我的背架，时间在1998年左右，在我从三楼摔下来压伤脊椎后的三个月，死里逃生，也差点瘫痪。”他很感恩自己的四肢都还能灵活运用，可以不断超越极限，尽情活出自我。

他坦言那次事故影响了他生活中的一切，“我曾经喜欢骑电单车和开车，像赛道一样狂飙，但不是因为我觉得那样很酷，只是我喜欢挑战极限，不过我现在冷静多了。”并透露现今的他不会做任何可能会让自己陷入濒临死亡的事情，同时上传一张和好友在山路骑踏脚车的照片。

布鲁姆的贴文引起不小回响，未婚妻Katy Perry（凯蒂佩里）留言：“我爱你！”前妻Miranda Kerr（米兰达克尔）也写下“非常以你为荣” ，并附上爱心贴图。

事实上布鲁姆2005年接受“GQ”杂志访问时曾提过此意外，他说当时和朋友一起爬上屋顶露台处理排水管，屋顶却突然倒塌，导致他从三楼摔下，布鲁姆坦言：“在那之前，我对生死没有深刻体会，还不知道我们不是无敌的，有四天的时间，我不断想象我的余生在轮椅上度过，我脑海中出现黑暗的念头，我意识到，我要么再走路，要么从此无法走路。”